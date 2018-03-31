Osmanlıspor-Konyaspor maçının yardımcı hakemi değişti – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    -Konyaspor maçının yardımcı hakemi değişti

    Osmanlıspor-Konyaspor maçının yardımcı hakemi değişti

    'in 27. haftasında yarın ile arasında yapılacak karşılaşmanın yardımcı hakemi değişti.

    () yapılan açıklamada, saat 13.30'da 'da yapılacak maça atanan yardımcı hakemin Ekrem Kan'ın antrenman esnasında sakatlanması nedeniyle yerine TFF tarafından Candaş Elbil'in atandığı kaydedildi.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:34
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