Osmanlıspor-Konyaspor maçının yardımcı hakemi değişti
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Osmanlıspor ile Atiker Konyaspor arasında yapılacak karşılaşmanın yardımcı hakemi değişti.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, saat 13.30'da Ankara'da yapılacak maça atanan yardımcı hakemin Ekrem Kan'ın antrenman esnasında sakatlanması nedeniyle yerine TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Candaş Elbil'in atandığı kaydedildi.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:34
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Futbolcu Kartları
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Yorum
oğuzhan çok güzel bir oyun bence oynayın
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Gomis: "Kahve içerek taraftarı bekletemem"
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Yorum
ua5454 2 sene önce alamadığımıza üzülüyorum...
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Euroleague’de dev kapışma
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Yorum
berlin doncice verirler. Zaten Reale kıyak geçtiler 2 sene önce. olamıyordu şampiyon. sonrada cska yı geçtiler. Fenerin en az 2 şampiyonluğu var
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