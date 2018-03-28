Messi eziyete dayanamadı!
Arjantin’in yıldızı Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle oynamadığı İspanya maçında ülkesinin 6. golü yemesinin ardından tribündeki yerini sinirli bir şekilde terk etti.
Özel maçta İspanya farklı bir galibiyete imza atarken Isco hat-trick yaparak yıldızlaşırken Lionel Messi ise tribünde büyük üzüntü yaşadı.
Mücadelenin 74. dakikasında Isco'nun attığı golle skor 6-1'e gelince tribündeki koltuğundan kalkan Lionel Messi'nin sinirli bir şekilde tribünü terk ettiği görüldü.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 08:10
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