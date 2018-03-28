Messi eziyete dayanamadı! – Fotomaç – 28 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Messi eziyete dayanamadı!

    Messi eziyete dayanamadı!

    Arjantin’in yıldızı , sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçında ülkesinin 6. golü yemesinin ardından tribündeki yerini sinirli bir şekilde terk etti.

    Özel maçta farklı bir galibiyete imza atarken Isco hat-trick yaparak yıldızlaşırken ise tribünde büyük üzüntü yaşadı.

    Mücadelenin 74. dakikasında Isco'nun attığı golle skor 6-1'e gelince tribündeki koltuğundan kalkan Lionel Messi'nin sinirli bir şekilde tribünü terk ettiği görüldü.


    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Messi eziyete dayanamadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN