Kafasında silah var!
Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Lionel Messi için ilginç bir açıklamada bulundu.
Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Lionel Messi için ilginç bir açıklamada bulundu. Tecrübeli hoca, yıldız futbolcunun 2018 Dünya Kupası'na odaklandığını belirtip, "Üzerinde baskı var ve Dünya Kupası'nı kazanamadığı zaman birçok eleştiri alacağını biliyor. Kafasında bir silah var. Bu silah Dünya Kupası'nı kazanamazsa onu öldürecek" sözlerini sarfetti.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:52
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