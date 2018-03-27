Fransa Dünya Kupası'na hazır: 3-1

Saint Petersburg Stadı'nda oynanan mücadelede Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 40. ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe ile 49. dakikada Paul Pogba kaydetti. Rusya'nın tek golü ise 68. dakikada Fedor Smolov'dan geldi.

Rusya Milli Takımı'nda, Fenerbahçe'de forma giyen Roman Neustaedter 90 dakika görev yaptı.

Günün diğer hazırlık maçında İran, Merkur Arena'da konuk ettiği Cezayir'i 2-1 yendi.