Fransa Dünya Kupası'na hazır: 3-1
2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta Fransa, deplasmanda Rusya'yı 3-1 mağlup etti.
Saint Petersburg Stadı'nda oynanan mücadelede Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 40. ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe ile 49. dakikada Paul Pogba kaydetti. Rusya'nın tek golü ise 68. dakikada Fedor Smolov'dan geldi.
Rusya Milli Takımı'nda, Fenerbahçe'de forma giyen Roman Neustaedter 90 dakika görev yaptı.
Günün diğer hazırlık maçında İran, Merkur Arena'da konuk ettiği Cezayir'i 2-1 yendi.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 21:28
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Soldado'ya uyarı!
Toplam 4
Yorum
Aziz baba Aziz baba sagolsun emeklileri toplayıp getiriyor !
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Soldado'ya uyarı!
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Sürekli yedek olan, bazen son 15-20 dk ve bazen hiç oynamayan bir futbolcudan ne bekliyorsunuz, herkes nöbetçi golcü semih değil ki
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"İnancımızla istediğimiz yere ulaşacağız"
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR GS MAÇINDAN ÖNCE VERDİĞİN RÖPORTAJDA GSNİN ACİL PUANA İHTİYACI VAR MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİL ANTALYADAN KALKIP NİYE İSTANBULA GELDİN PEKİ
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