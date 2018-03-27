Fransa Dünya Kupası'na hazır: 3-1 – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    'na hazır: 3-1

    Fransa Dünya Kupası'na hazır: 3-1

    2018 hazırlıkları kapsamında oynanan maçta , deplasmanda 'yı 3-1 mağlup etti.

    2018 hazırlıkları kapsamında oynanan maçta , deplasmanda 'yı 3-1 mağlup etti.

    Stadı'nda oynanan mücadelede Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 40. ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe ile 49. dakikada kaydetti. Rusya'nın tek golü ise 68. dakikada Fedor Smolov'dan geldi.

    Rusya 'nda, Fenerbahçe'de forma giyen Roman Neustaedter 90 dakika görev yaptı.

    Günün diğer hazırlık maçında İran, Merkur Arena'da konuk ettiği Cezayir'i 2-1 yendi.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:28
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