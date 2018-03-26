Yeni rekor geliyor! – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Yeni rekor geliyor!

    Yeni rekor geliyor!

    'ın menajeri , gelecek transfer döneminde büyük ses getirecek bir plan hazırlığında.

    Mirror'da yer alan habere göre; ile arası açılan Portekizli menajer, Fransız yıldızın satılmasında yönünde talimat verdi.

    Yıldız oyuncunun göndermesiyle gelecek para ile Mourinho eski takımı Real Madird'den ve Raphael Varane'ı kadrosunda istiyor.

    yönetimi, 'yı 230 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle satmanın planlarını yaparken, Marca'ya göre Real yönetimi Varane için 80, içinse 115 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.

    Transfer listesinde yer alan diğer isimler ise 'den Marco Verratti, Marquinhos ve 'tan da Alex Sandro var.

    Kırmızı Şeytanlar'da bu sezon 26 maça çıkan Pogba 3 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:56
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