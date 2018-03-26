Yeni rekor geliyor!
Manchester United'ın menajeri Jose Mourinho, gelecek transfer döneminde büyük ses getirecek bir plan hazırlığında.
Mirror'da yer alan habere göre; Paul Pogba ile arası açılan Portekizli menajer, Fransız yıldızın satılmasında yönünde talimat verdi.
Yıldız oyuncunun göndermesiyle gelecek para ile Mourinho eski takımı Real Madird'den Toni Kroos ve Raphael Varane'ı kadrosunda istiyor.
Manchester United yönetimi, Paul Pogba'yı 230 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle satmanın planlarını yaparken, Marca'ya göre Real yönetimi Varane için 80, Toni Kroos içinse 115 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.
Transfer listesinde yer alan diğer isimler ise PSG'den Marco Verratti, Marquinhos ve Juventus'tan da Alex Sandro var.
Kırmızı Şeytanlar'da bu sezon 26 maça çıkan Pogba 3 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 18:56
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Darıca'nın şakası yok
Toplam 1
Yorum
Kadir Şampiyon Darıcamız olacak inşallah ama rekabet son haftalara kadar taşınacak gibi gözüküyor
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Anlaşma tamam! 5 yıllık imza
Toplam 2
Yorum
bjk İyi güzel ancak 5 yıllık imza çok 3 yıl içinde iyi bir kaleci alırız ve yedeğe düşer zaten.
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 2
Yorum
BJK'li Madem almadiniz sezon sonunda da almayin artik.. basta alsaydik Love dan daha iyi olurdu.. bundan sonra küçük takimlarin buyügü olur ancak
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