“Sevgili Los Angeles. Bir şey değil”
Gazeteye tam sayfa ilan vererek, “Sevgili Los Angeles. Bir şey değil” diyen Zlatan, ABD ekibi LA Galaxy’ye transferini kendi usulüyle duyurdu
Manchester United ile yollarını ayıran Zlatan Ibrahimovic'in yeni adresi Amerika Birleşik Devletleri oldu. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesaplarından, "Güzel şeylerin de bir sonu var ve harika iki sezonun ardından Manchester United'dan ayrılma zamanı geldi" diyerek ayrılığı duyuran İsveçli golcü yeni imzasını da kendine özgü üslubuyla açıkladı. Kentin prestijli gazetelerinden Los Angeles Times'a tam sayfa reklam veren Ibrahimovic, "Sevgili Los Angeles. Bir şey değil" mesajını paylaştı. Gazetede röportajı da yayımlanan tecrübeli golcü, "Galaxy'ye en iyi bildiğim şeyi yapmaya, yani futbol oynamaya geldim. Başka bir şey için değil. ABD'deki futbol ortamını görmek için sabırsızlanıyorum. Bu futbol ortamına katkı sunmak ve o ortamı daha iyi yapmak istiyorum" sözlerini kullandı. LA Galaxy de transferi bir videoyla resmen açıkladı ve Ibrahimovic'in 9 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
“Sevgili Los Angeles. Bir şey değil” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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