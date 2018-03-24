“Sevgili Los Angeles. Bir şey değil” – Fotomaç – 24 Mart 2018
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HEPSİ
    24 Mart 2018, Cumartesi
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    “Sevgili . Bir şey değil”

    “Sevgili Los Angeles. Bir şey değil”

    Gazeteye tam sayfa ilan vererek, “Sevgili . Bir şey değil” diyen Zlatan, ekibi LA Galaxy’ye transferini kendi usulüyle duyurdu

    ile yollarını ayıran Zlatan Ibrahimovic'in yeni adresi Amerika Birleşik Devletleri oldu. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesaplarından, "Güzel şeylerin de bir sonu var ve harika iki sezonun ardından Manchester United'dan ayrılma zamanı geldi" diyerek ayrılığı duyuran İsveçli golcü yeni imzasını da kendine özgü üslubuyla açıkladı. Kentin prestijli gazetelerinden Times'a tam sayfa reklam veren Ibrahimovic, "Sevgili Los Angeles. Bir şey değil" mesajını paylaştı. Gazetede röportajı da yayımlanan tecrübeli golcü, "Galaxy'ye en iyi bildiğim şeyi yapmaya, yani oynamaya geldim. Başka bir şey için değil. 'deki futbol ortamını görmek için sabırsızlanıyorum. Bu futbol ortamına katkı sunmak ve o ortamı daha iyi yapmak istiyorum" sözlerini kullandı. LA Galaxy de transferi bir videoyla resmen açıkladı ve Ibrahimovic'in 9 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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