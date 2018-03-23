İşte Ibrahimovic'in yeni takımı!
Zlatan Ibrahimovic, ABD birinci futbol ligi MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'yle anlaşmaya vardı.
Premier Lig'de geçirdiği iki sezonun ardından Manchester United'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladığı İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic transferini ilginç bir şekilde duyurdu.
Los Angeles Times gazetesine tam sayfa ilan veren Ibrahimovic, imsazıyla birlikte "Sevgili Los Angeles, önemli değil..." mesajını paylaştı.
Gazetede Ibra'nın LA Galaxy formasıyla fotoğrafı da yer alırken, 36 yaşındaki oyuncunun yeni takımıyla sezon sonuna kadar kontrat imzaladığı ve yıllık 1.5 milyon dolar kazanacağı ifade edildi.
Aspor.com.tr / Dış haberler
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:29
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Yıldırım, Kocaman'ı defterden sildi!
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Yorum
SONMAÇINOLSUN taraftarlar arasında büyük bir çoğunluğun defterinde silikti zaten bu şahıs.
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"Bana hemen kulüp bul!"
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Yorum
alik valbuena,ğuiliano,fernandao,aatıf ,elmas,oğuzkaan,ekici en çalışkan ve en iyileri
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F.Bahçe'ye City modeli!
Toplam 1
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şekip madem hocasınıda örnek alın birazda futboldan anlayan biri olsun yani herşey ot çim beton değil.seviyeli saygılı adam gibi bir hocada bulun
İşte Ibrahimovic'in yeni takımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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