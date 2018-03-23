İşte Ibrahimovic'in yeni takımı! – Fotomaç – 23 Mart 2018
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HEPSİ
    23 Mart 2018, Cuma
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    İşte Ibrahimovic'in yeni takımı!

    İşte Ibrahimovic'in yeni takımı!

    Zlatan Ibrahimovic, ABD birinci futbol ligi MLS ekiplerinden 'yle anlaşmaya vardı.

    Manchester United'ın sözleşmesini feshettiğini dün açıkladığı Zlatan Ibrahimovic, MLS ekibi 'ye transferini kendine yakışır bir biçimde duyurdu.

    Premier Lig'de geçirdiği iki sezonun ardından Manchester United'ın sözleşmesini feshettiğini açıkladığı İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic transferini ilginç bir şekilde duyurdu.

    Los Angeles Times gazetesine tam sayfa ilan veren Ibrahimovic, imsazıyla birlikte "Sevgili Los Angeles, önemli değil..." mesajını paylaştı.

    Gazetede Ibra'nın LA Galaxy formasıyla fotoğrafı da yer alırken, 36 yaşındaki oyuncunun yeni takımıyla sezon sonuna kadar kontrat imzaladığı ve yıllık 1.5 milyon dolar kazanacağı ifade edildi.

    Aspor.com.tr / Dış haberler



    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:29
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