Arda'ya şok sözler! – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Arda'ya şok sözler!

    Arda'ya şok sözler!

    İspanya basınından Sport sitesinde Barcelona yazarı David Salinas, Arda Turan'ın Barcelona'ya transferi ve sonrasında yaşananlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

    34 Milyon Euro'luk bir hayal kırıklığı başlığı atan Salinas, Arda'nın performansı hakkında şu yorumları yaptı...

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:34
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