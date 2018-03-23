Arda'ya şok sözler!
İspanya basınından Sport sitesinde Barcelona yazarı David Salinas, Arda Turan'ın Barcelona'ya transferi ve sonrasında yaşananlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
34 Milyon Euro'luk bir hayal kırıklığı başlığı atan Salinas, Arda'nın performansı hakkında şu yorumları yaptı...
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:34
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"Ben kendimi bile yedek bıraktım"
Toplam 6
Yorum
OKUYUN inşallah bu yorumu o ismi geçen bütün aykut şakşakçıları okurda fb nin yakasından düşerler
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"Bana hemen kulüp bul!"
Toplam 3
Yorum
BİRİSİ HEMEN YOLLAYIN FB. AYARINDA DEĞİL ALPER DE ATIF TA BUNDAN İYİ
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İmza tamam süresi belirsiz
Toplam 2
Yorum
KASA YANDI YİNE FB KALAS KALDI
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