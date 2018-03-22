Bale zirveye yerleşti – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    Bale zirveye yerleşti

    Bale zirveye yerleşti

    'in Çin'i 6-0 mağlup ettiği hazırlık maçında 3 kez fileleri havalandıran , milli formayla en çok gol atan oyuncu oldu.

    Milli Futbol Takımı'nın Çin'i 6-0 yendiği hazırlık maçında "hat trick" yapan , milli formayla en çok gol atan oyuncu unvanını elde etti.

    Nanning kentindeki Guangxi Stadı'nda düzenlenen hazırlık turnuvasında ev sahibi Çin ile karşılaşan Galler, Gareth Bale'in 2'nci, 21'inci ve 62'nci, Sam Vokes'un 38'inci ve 58'inci, Harry Wilson'ın 45'inci dakikalarda attığı gollerle mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.

    Karşılaşmada "hat trick" yapan Bale, toplam gol sayısını 29'a çıkararak eski milli futbolcu Ian Rush'ı geçti ve Galler formasıyla en çok ağları sarsan futbolcu unvanının sahibi oldu.

    Gareth Bale, rekoru, forma giydiği 69 karşılaşmada ele geçirdi.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:03
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