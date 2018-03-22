Bale zirveye yerleşti
Galler'in Çin'i 6-0 mağlup ettiği hazırlık maçında 3 kez fileleri havalandıran Real Madridli Gareth Bale, milli formayla en çok gol atan oyuncu oldu.
Galler Milli Futbol Takımı'nın Çin'i 6-0 yendiği hazırlık maçında "hat trick" yapan Gareth Bale, milli formayla en çok gol atan oyuncu unvanını elde etti.
Nanning kentindeki Guangxi Stadı'nda düzenlenen hazırlık turnuvasında ev sahibi Çin ile karşılaşan Galler, Gareth Bale'in 2'nci, 21'inci ve 62'nci, Sam Vokes'un 38'inci ve 58'inci, Harry Wilson'ın 45'inci dakikalarda attığı gollerle mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmada "hat trick" yapan Real Madridli Bale, toplam gol sayısını 29'a çıkararak eski milli futbolcu Ian Rush'ı geçti ve Galler formasıyla en çok ağları sarsan futbolcu unvanının sahibi oldu.
Gareth Bale, rekoru, forma giydiği 69 karşılaşmada ele geçirdi.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 18:03
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Fiyasko! İşte transferlerin perde arkası
Toplam 3
Yorum
messi mertcan baskan iyi bir operasyonla ekici nin fb ye gitmesini engellemisti ki tam aradiklari elemandi. Bu arada mertcan da kötü eleman degil bakarsin
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Bekle beni Beşiktaş
Toplam 5
Yorum
CELAL ADAM AYAKKABI GIYEMIYOR NE MACI NE OYNAMASI
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Fiyasko! İşte transferlerin perde arkası
Toplam 3
Yorum
tarafsız yorumuna baktım bide beğenisine. baya fark var yorumunu begenmeyenlerin sayısı baya fazla. demekki yorumun doğru noktaya parmak basmıs ..
Bale zirveye yerleşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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