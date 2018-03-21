G.Saraylı yıldız için ilk teklif 20 milyon € – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    G.Saraylı yıldız için ilk teklif 20 milyon €

    G.Saraylı yıldız için ilk teklif 20 milyon €

    Newcastle United'ın G.Saraylı Rodrigues'le ilgili raporları ortaya çıktı. Futbolcu için yazın resmi teklif yapılacak.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:45
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