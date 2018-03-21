G.Saraylı yıldız için ilk teklif 20 milyon €
Newcastle United'ın G.Saraylı Rodrigues'le ilgili raporları ortaya çıktı. Futbolcu için yazın resmi teklif yapılacak.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:45
-
Sezon sonunda dev operasyon!
Toplam 4
Yorum
arsen l. Sezon sonuna gerek yok.Şimdiden Lens,Negredo,Talisca ve Oğuzhanı kadroya alma operasyon kendiliğinden yapılmış olur.Bir de Ş.Güneş'e cesaret
-
Benitez, Beşiktaş'ın yıldızını resmen açıkladı
Toplam 2
Yorum
BJK'li 2 maç iyi 4 maç yok Tolgay'i daha fazla parlatamicak ve yararlanamiyacak BJK 20 veriyorlarsa satin gitsin..
-
Hedef 4 maçta 12 puan
Toplam 7
Yorum
32.adam Başakşehir maçında aklınız nerede idi 10 kişi kalan takıma şut atamadınız!
G.Saraylı yıldız için ilk teklif 20 milyon € haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.