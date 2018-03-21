21 yaşındaki Kamerunlu futbolcu herkesi şaşırttı – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    21 yaşındaki Kamerunlu futbolcu herkesi şaşırttı

    21 yaşındaki Kamerunlu futbolcu herkesi şaşırttı

    Estonya Ligi takımlarından 'da forma giyen 21 yaşındaki Kamerunlu , herkesi şaşırtıyor.

    Estonya'nın ekibinde oynayan 21 yaşındaki , ülkede tartışma konusu oldu. Öyle ki genç oyuncu göründüğünden çok daha büyük gözüküyor.

    Takımla çekildiği fotoğraflarda takımın en tecrübeli ismi gibi görülen oyuncu, son olarak takım arkadaşlarından kendi yaşıtı olan Sjatoslav'la fotoğraf çekildi.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:12
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