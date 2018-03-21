21 yaşındaki Kamerunlu futbolcu herkesi şaşırttı
Estonya Ligi takımlarından Trans Narva'da forma giyen 21 yaşındaki Kamerunlu Ernest Sanwo, herkesi şaşırtıyor.
Estonya'nın Trans Narva ekibinde oynayan 21 yaşındaki Ernest Sanwo, ülkede tartışma konusu oldu. Öyle ki genç oyuncu göründüğünden çok daha büyük gözüküyor.
Takımla çekildiği fotoğraflarda takımın en tecrübeli ismi gibi görülen oyuncu, son olarak takım arkadaşlarından kendi yaşıtı olan Sjatoslav'la fotoğraf çekildi.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:12
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F.Bahçe şok kavga! Volkan Demirel ile...
Toplam 3
Yorum
En büyük FENER Sorumsuz bir şekilde kart görerek,kaleyi formsuz kameni'ye teslim ederek,kendi sahanda Akhisar'a yenilmek,şampiyonluk şansını düşürmüştür
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Benitez, Beşiktaş'ın yıldızını resmen açıkladı
Toplam 5
Yorum
team system Tolgay Alman alt yapısı almış olmasına rağmen neden şut çalışması yapmıyor 3 sezondur bu takımda hala doğru dürüst ve isabetli şut çekemiyor
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"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 9
Yorum
En büyük FENER Savunma istatistikleri diyorsun ama; O istatistikler Fener'e istikrarlı bir şekilde maç kazandırıyorsa Valbuena'yı oynatma
21 yaşındaki Kamerunlu futbolcu herkesi şaşırttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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