21 yaşındaki Kamerunlu futbolcu herkesi şaşırttı

Estonya'nın Trans Narva ekibinde oynayan 21 yaşındaki Ernest Sanwo, ülkede tartışma konusu oldu. Öyle ki genç oyuncu göründüğünden çok daha büyük gözüküyor.

Takımla çekildiği fotoğraflarda takımın en tecrübeli ismi gibi görülen oyuncu, son olarak takım arkadaşlarından kendi yaşıtı olan Sjatoslav'la fotoğraf çekildi.