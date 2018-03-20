Yılın en iyisi Ronaldo
Cristiano Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu'nun organize ettiği "Quinas De Ouro 2018"de "2017'nin En İyi Oyuncusu" seçildi.
Portekiz Futbol Federasyonunun organize ettiği "Quinas de Ouro" ödül töreninde Cristiano Ronaldo'ya 2017'nin en iyi futbolcusu ödülü verildi.
Portekiz Futbol Federasyonunun (FPF) "Quinas de Ouro" olarak adlandırılan ulusal futbol ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Sadece Portekizli futbolcuları kapsayan ve 2017 yılı için geçerli olan "En iyi futbolcu" ödülünü geçen sene olduğu gibi Cristiano Ronaldo kazandı.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 09:46
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Mariano, Terim’i kızdırdı
Toplam 2
Yorum
MrtPkcn marianoyu her gsli sever ama bu yaptığı bence çok yanlış
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İzin bugün bitiyor
Toplam 1
Yorum
YADA ARAYI PUAN OLARAK AÇIN. BUDA ÇOK ÇALIŞMA İLE GEVŞEMEK YOK ASLAN ÇALIŞMAYA DEVAM. SIKIN DİŞİNİZİ. 8 HAFTANIZ KALDI. GÜLMEK İÇİN ÇOOK ÇALIŞMAK ŞART. SONU ŞAMPİYONLUK.. YA FARKI KORUYUN
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Hami Mandıralı "İyi insan olmayı da unutmayın"
Toplam 2
Yorum
facettin saatte 269 km topa vurardın orta sahaya yakın frikikten atardın.adamsın.koomanla birlikte dünyada 2 kişiydin dünya rekoru
Yılın en iyisi Ronaldo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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