Avrupa liglerinde Türk rüzgarı – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    liglerinde rüzgarı

    <a href="/index/avrupa?id=e5196dd8-98e8-4283-941d-9916d698189f" class="" rel="tag">Avrupa</a> liglerinde <a href="/index/turk?id=f58c6c4d-4579-4c40-8700-54458273c8f1" class="" rel="tag">Türk</a> rüzgarı

    'nın önemli liglerinde top koşturan futbolcular, bu hafta attıkları gollerle takımlarını galibiyete taşıdı.

    liglerinde oynayan milli futbolculardan , ve , bu hafta fileleri havalandırdı.

    Ara transfer döneminde 'tan Everton'a giden , 'e giderek adapte olmaya başladı.

    Everton, 31. haftada konuk olduğu 'yi, geldiğinde ligin temposuna ayak uydurmakta zorlanan Cenk'in golleriyle 2-1 yendi. Cenk böylece son 3 lig maçında 4 gol kaydetti.

    liginde Milan forması giyen bir diğer milli futbolcu , takımının 29. haftada Chievo'ya karşı aldığı 3-2'lik galibiyette önemli rol oynadı.

    Karşılaşmanın 10. dakikasında gol perdesini açan Hakan, bu sezon Serie A'daki 3. golünü attı.

    ligi ekiplerinden Villarreal'de oynayan da 'i 2-1 yendikleri 29. hafta maçında takımının gollerine imza attı.

    20 yaşındaki Enes, bu sezon 'da gol sayısını 6'ya yükseltti.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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