Salah'ın geçmediği isim kalmadı! – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    'ın geçmediği isim kalmadı!

    Salah'ın geçmediği isim kalmadı!

    'un Watford'u 5-0 yendiği maçta 4 gol, 1 asistle oynayan , bu sezon resmi maçlarda 36, 'de 28 gole ulaştı. Avrupa yarışında 24'er golü bulunan Messi (Barcelona), Kane (Tottenham), Cavani (PSG) ve Immobile'yi (Lazio) geride bıraktı

    'de Watford'u 5-0 yenerken sahanın yıldızı Mohamed oldu. Mısırlı golcü, 4 gol ve 1 asistle maça damgasını vuran isim oldu. Salah, 4 golü 4 şutta atmayı başardı.

    Salah, bu performansıyla bu sezon resmi maçlarda 36 gole ulaştı ve Fernando Torres'in ilk sezonundaki gol sayısını geçerek Liverpool tarihinde ilk sezonunda en çok gol atan futbolcu oldu. Torres, 2007-08 sezonunda 46 maçta 33 gol atmıştı. Salah, Avrupa Ligler Gol Krallığı yarışı olan sıralamasında da zirveye yerleşti. Salah, 28 golle 56 puana sahip. Messi (Barcelona), Kane (Tottenham), Cavani (PSG) ve Immobile (Lazio) 24'er gol ve 48'er puanda...
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:16
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