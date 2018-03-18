Salah'ın geçmediği isim kalmadı!
Liverpool'un Watford'u 5-0 yendiği maçta 4 gol, 1 asistle oynayan Salah, bu sezon resmi maçlarda 36, Premier Lig'de 28 gole ulaştı. Avrupa Altın Ayakkabı yarışında 24'er golü bulunan Messi (Barcelona), Kane (Tottenham), Cavani (PSG) ve Immobile'yi (Lazio) geride bıraktı
Salah, bu performansıyla bu sezon resmi maçlarda 36 gole ulaştı ve Fernando Torres'in ilk sezonundaki gol sayısını geçerek Liverpool tarihinde ilk sezonunda en çok gol atan futbolcu oldu. Torres, 2007-08 sezonunda 46 maçta 33 gol atmıştı. Salah, Avrupa Ligler Gol Krallığı yarışı olan Altın Ayakkabı sıralamasında da zirveye yerleşti. Salah, 28 golle 56 puana sahip. Messi (Barcelona), Kane (Tottenham), Cavani (PSG) ve Immobile (Lazio) 24'er gol ve 48'er puanda...
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:16
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
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