Çakır, Dünya Kupası'na hazırlanıyor – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Çakır, 'na hazırlanıyor

    Çakır, Dünya Kupası'na hazırlanıyor

    kokartlı hakem ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Finalleri Aday Hakemler Semineri'nde yer alacak.

    () yapılan açıklamaya göre, Çakır ve yardımcıları seminere katılmak için 17 Mart Cumartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine gidecek.

    yardımcı hakemleri için fiziksel yeterlilik testlerinin uygulanacağı seminerdeki eğitim çalışmalarında TFF Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Roberto Rosetti, bu yaz 'nın ev sahipliği yapacağı 'nda uygulanması planlanan Video Yardımcı Hakem sistemi ile ilgili hakemlere son gelişmeleri aktaracak.

    Seminer 23 Mart'ta sona erecek.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:54
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