Çakır, Dünya Kupası'na hazırlanıyor
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası Finalleri Aday Hakemler Semineri'nde yer alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Çakır ve yardımcıları seminere katılmak için 17 Mart Cumartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine gidecek.
FIFA yardımcı hakemleri için fiziksel yeterlilik testlerinin uygulanacağı seminerdeki eğitim çalışmalarında TFF Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Roberto Rosetti, bu yaz Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda uygulanması planlanan Video Yardımcı Hakem sistemi ile ilgili hakemlere son gelişmeleri aktaracak.
Seminer 23 Mart'ta sona erecek.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:54
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Toplam 6
Yorum
METİN ALEX TÜRKİYEYE ORTALIĞI KARIŞTIRMASI İÇİN GELDİ. BAŞKA AMACI YOKTUR. NEDEN BÖYLE BİR GÜNÜ BEKLEDİ.
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O da isterse alacağız
Toplam 5
Yorum
ozi başkan telisca isterse dediği için 10 milyona bile alır ama talisca reali isterse 21 e gider aslında yusuf yazıcı gibi bir dünya yıldızı var
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Toplam 22
Yorum
BJK'li Anlamazsiniz ... Bu sene yine sampiyon olup seneye SL'de daha iyisini yapinca anlarsiniz. O da kiskançligini bi kenara koyabilirsen ancak !
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