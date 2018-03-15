FIFA, üyeliğini askıya aldığı Pakistan Futbol Federasyonunun (PFF) cezasını kaldırdı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, yönetimine dışarıdan müdahale edildiği gerekçesiyle 10 Ekim 2017'de üyeliği askıya alınan PFF'nin, 1 Mart'ta yönetimi devraldığı bilgisi verildi. Bu gelişme sonrası yeniden üyeliğe kabul edilen PFF'nin, FIFA tarafından yakından izleneceği belirtildi.
PFF başkanlığına 2015 yılında seçilen Faisal Saleh Hayat, yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevi askıya alınmış ve yerine mahkeme tarafından belirlenen bir idareci görevlendirilmişti.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:52
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Toplam 6
Yorum
METİN ALEX TÜRKİYEYE ORTALIĞI KARIŞTIRMASI İÇİN GELDİ. BAŞKA AMACI YOKTUR. NEDEN BÖYLE BİR GÜNÜ BEKLEDİ.
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O da isterse alacağız
Toplam 5
Yorum
ozi başkan telisca isterse dediği için 10 milyona bile alır ama talisca reali isterse 21 e gider aslında yusuf yazıcı gibi bir dünya yıldızı var
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Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Bayern yorumu
Toplam 22
Yorum
BJK'li Anlamazsiniz ... Bu sene yine sampiyon olup seneye SL'de daha iyisini yapinca anlarsiniz. O da kiskançligini bi kenara koyabilirsen ancak !
FIFA, Pakistan hamlesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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