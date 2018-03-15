FIFA, Pakistan hamlesi! – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    , hamlesi!

    FIFA, Pakistan hamlesi!

    , üyeliğini askıya aldığı Futbol Federasyonunun () cezasını kaldırdı.

    'dan yapılan açıklamada, yönetimine dışarıdan müdahale edildiği gerekçesiyle 10 Ekim 2017'de üyeliği askıya alınan 'nin, 1 Mart'ta yönetimi devraldığı bilgisi verildi. Bu gelişme sonrası yeniden üyeliğe kabul edilen PFF'nin, FIFA tarafından yakından izleneceği belirtildi.

    PFF başkanlığına 2015 yılında seçilen Faisal Saleh Hayat, yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevi askıya alınmış ve yerine mahkeme tarafından belirlenen bir idareci görevlendirilmişti.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:52
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