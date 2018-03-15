Avrupa'da kuralar yarın çekiliyor
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları yarın çekilecek.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri 3-4 ile 10-11 Nisan, Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları ise 5-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Kura çekiminde aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek. Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasına kalan ekipler ise şöyle:
Barcelona
Real Madrid
?Liverpool
Bayern Münih
Sevilla
Juventus
?Manchester City
Roma
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:36
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Toplam 6
Yorum
METİN ALEX TÜRKİYEYE ORTALIĞI KARIŞTIRMASI İÇİN GELDİ. BAŞKA AMACI YOKTUR. NEDEN BÖYLE BİR GÜNÜ BEKLEDİ.
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O da isterse alacağız
Toplam 5
Yorum
ozi başkan telisca isterse dediği için 10 milyona bile alır ama talisca reali isterse 21 e gider aslında yusuf yazıcı gibi bir dünya yıldızı var
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Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Bayern yorumu
Toplam 22
Yorum
BJK'li Anlamazsiniz ... Bu sene yine sampiyon olup seneye SL'de daha iyisini yapinca anlarsiniz. O da kiskançligini bi kenara koyabilirsen ancak !
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