Avrupa'da kuralar yarın çekiliyor – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Avrupa'da kuralar yarın çekiliyor

    Avrupa'da kuralar yarın çekiliyor

    Şampiyonlar Ligi ve 'nde kuraları yarın çekilecek.

    Avrupa arenasında heyecanı yarın çekilecek kuralar ile başlıyor. Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli olurken, 'nde ise son 16 turu rövanş maçları bu akşam tamamlanacak ve kuraya katılacak takımlar belli olacak. 'nin Nyon kentindeki Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi Şampiyonlar Ligi için TSİ 14.00'te, Avrupa Ligi için ise TSİ 15.00'te başlayacak.

    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri 3-4 ile 10-11 Nisan, Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları ise 5-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.

    Kura çekiminde aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek. Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasına kalan ekipler ise şöyle:

    Barcelona
    Real Madrid

    ?Liverpool


    Sevilla
    Juventus

    ?
    Roma
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:36
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