İniesta'dan ayrılık açıklaması!
Barcolana'nın süper yıldızı Andres İniesta Chelsea galibiyetinden sonra açıklamalarda bulundu.
Maçta 2 gol 1 asistle oynayan Messi için her maç fark yaratıyor. O bizim için bir lütuf diyen İspanyol yıldız, ayrıca takımdan ayrılabileceği sinyali verdi.
30 Nisan'a kadar Çin'e gidip gitmeme kararını vereceğim. Kulüp ve benim açımdan en iyisi hangisi olacak karar vermem lazım diyen İniesta, bu açıklamalarıyla taraftarlarını üzdü.
Fotomac.com.tr/Dış haberler/Özel
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:22
-
Türkiye'den teklif aldı mı? Alex açıkladı...
Toplam 6
Yorum
METİN ALEX TÜRKİYEYE ORTALIĞI KARIŞTIRMASI İÇİN GELDİ. BAŞKA AMACI YOKTUR. NEDEN BÖYLE BİR GÜNÜ BEKLEDİ.
-
O da isterse alacağız
Toplam 5
Yorum
ozi başkan telisca isterse dediği için 10 milyona bile alır ama talisca reali isterse 21 e gider aslında yusuf yazıcı gibi bir dünya yıldızı var
-
Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Bayern yorumu
Toplam 22
Yorum
BJK'li Anlamazsiniz ... Bu sene yine sampiyon olup seneye SL'de daha iyisini yapinca anlarsiniz. O da kiskançligini bi kenara koyabilirsen ancak !
İniesta'dan ayrılık açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.