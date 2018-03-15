İniesta'dan ayrılık açıklaması! – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    İniesta'dan ayrılık açıklaması!

    İniesta'dan ayrılık açıklaması!

    Barcolana'nın süper yıldızı Andres İniesta Chelsea galibiyetinden sonra açıklamalarda bulundu.

    Maçta 2 gol 1 asistle oynayan Messi için her maç fark yaratıyor. O bizim için bir lütuf diyen İspanyol yıldız, ayrıca takımdan ayrılabileceği sinyali verdi.

    30 Nisan'a kadar Çin'e gidip gitmeme kararını vereceğim. Kulüp ve benim açımdan en iyisi hangisi olacak karar vermem lazım diyen İniesta, bu açıklamalarıyla taraftarlarını üzdü.

    Fotomac.com.tr/Dış haberler/Özel

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:22
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