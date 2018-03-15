İniesta'dan ayrılık açıklaması!

Maçta 2 gol 1 asistle oynayan Messi için her maç fark yaratıyor. O bizim için bir lütuf diyen İspanyol yıldız, ayrıca takımdan ayrılabileceği sinyali verdi.

30 Nisan'a kadar Çin'e gidip gitmeme kararını vereceğim. Kulüp ve benim açımdan en iyisi hangisi olacak karar vermem lazım diyen İniesta, bu açıklamalarıyla taraftarlarını üzdü.

Fotomac.com.tr/Dış haberler/Özel