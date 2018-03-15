"Younes'in 31 imzalı kontratı var"

Alman futbolunun genç yeteneklerinden Amin Younes'in geleceği karışıklığını koruyor. 2017 Konfederasyon Kupası'nda şampiyon olan Almanya'nın kadrosunda yer alan Younes, 2015'te Borussia Mönchengladbach'tan Ajax'a transfer olmuştu. Ancak Hollanda ekibinde son Heerenveen maçının uzatmalarında oyuna girmeyi reddettiği için ikinci takıma gönderilmiş durumda.

Devre arasında Napoli ile masaya oturan Younes'in anlaşamadığı açıklanmıştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitince Mönchengladbach'a döneceği konuşuluyordu. Ancak Napoli Kulübü, Younes ile 1 Temmuz 2018'den geçerli sözleşmeleri bulunduğunu açıkladı.

Futbolcu imza atmadığını ve sözleşmenin geçerli olmadığını söylese de Napoli'nin avukatı Mattia Grassani tam tersini iddia ediyor. İşte Grassani'nin açıklamaları:

"Elimizde Amin Younes'in sözleşmesi var. 1 Temmuz 2018'den itibaren Napoli'nin futbolcusudur. Üstelik bu sadece futbolcu sözleşmesi de değil; imaj hakları bile anlaşmaya dahil. İmzası olmadığını söylemiş. Gerekirse e-maillerini de dosyaya koyarız. Sonuçta elimizde 31 imzalı sözleşme var."