"Younes'in 31 imzalı kontratı var"
Ajax'ta sorun yaşayan Amin Younes'in Borussia Mönchengladbach'a dönmesi bekleniyordu. Ama Napoli, 2017'de Konfederasyon Kupası şampiyonu Almanya'nın kadrosunda yer alan 24 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Younes'in reddettiği sözleşme için Napoli'nin avukatı Grassani, "Sadece sporcu sözleşmesi değil, imaj hakları da anlaşmaya dahil. Toplam 31 imza var" dedi
Alman futbolunun genç yeteneklerinden Amin Younes'in geleceği karışıklığını koruyor. 2017 Konfederasyon Kupası'nda şampiyon olan Almanya'nın kadrosunda yer alan Younes, 2015'te Borussia Mönchengladbach'tan Ajax'a transfer olmuştu. Ancak Hollanda ekibinde son Heerenveen maçının uzatmalarında oyuna girmeyi reddettiği için ikinci takıma gönderilmiş durumda.
Devre arasında Napoli ile masaya oturan Younes'in anlaşamadığı açıklanmıştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitince Mönchengladbach'a döneceği konuşuluyordu. Ancak Napoli Kulübü, Younes ile 1 Temmuz 2018'den geçerli sözleşmeleri bulunduğunu açıkladı.
Futbolcu imza atmadığını ve sözleşmenin geçerli olmadığını söylese de Napoli'nin avukatı Mattia Grassani tam tersini iddia ediyor. İşte Grassani'nin açıklamaları:
"Elimizde Amin Younes'in sözleşmesi var. 1 Temmuz 2018'den itibaren Napoli'nin futbolcusudur. Üstelik bu sadece futbolcu sözleşmesi de değil; imaj hakları bile anlaşmaya dahil. İmzası olmadığını söylemiş. Gerekirse e-maillerini de dosyaya koyarız. Sonuçta elimizde 31 imzalı sözleşme var."
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:45
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
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