Fas heyeti, TFF Başkanı Demirören'i ziyaret etti – Fotomaç – 14 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fas heyeti, Başkanı Demirören'i ziyaret etti

    Fas heyeti, TFF Başkanı Demirören'i ziyaret etti

    2026 yılında 'nın düzenleyecek olan Fas'ı temsilen bir heyet, Başkanı 'i ziyaret etti.

    2026 ev sahipliğine aday olan Fas Futbol Federasyonu'nu temsil eden bir heyet, Başkanı 'i Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ziyaret etti. Ziyarete, TFF adına başkan Demirören'in yanı sıra UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 1'inci Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ile Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı.

    Konuk heyette ise Fas eski Spor Bakanı ve olimpiyat şampiyonu eski atlet Nawal El Moutawakel, Fas Krallığı Madrid Büyükelçisi Karima Benyaich ile Moskova Büyükelçisi Abdelkader Lachhab yer aldı.

    Ziyaret, karşılıklı hediye takdiminde bulunulması ile sona erdi.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fas heyeti, TFF Başkanı Demirören'i ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN