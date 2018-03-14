Fas heyeti, TFF Başkanı Demirören'i ziyaret etti
2026 yılında Dünya Kupası'nın düzenleyecek olan Fas'ı temsilen bir heyet, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti.
2026 Dünya Kupası ev sahipliğine aday olan Fas Futbol Federasyonu'nu temsil eden bir heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ziyaret etti. Ziyarete, TFF adına başkan Demirören'in yanı sıra UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 1'inci Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ile Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı.
Konuk heyette ise Fas eski Spor Bakanı ve olimpiyat şampiyonu eski atlet Nawal El Moutawakel, Fas Krallığı Madrid Büyükelçisi Karima Benyaich ile Moskova Büyükelçisi Abdelkader Lachhab yer aldı.
Ziyaret, karşılıklı hediye takdiminde bulunulması ile sona erdi.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:00
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'O sene bu sene!'
Toplam 5
Yorum
taraftar Bugüne kadar devamlı tekrar ettiler..Hangisi doğru çıktı ?
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'O sene bu sene!'
Toplam 5
Yorum
ulubatlı souness Gerekirse şanlı Galatasaray bayrağını tkrar kadıköyün ortasına diker orayı fetih ederiz biz fatihin aslanlarıyız..fbnin tek başarısıda bitr
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 34
Yorum
taraftar Yazdığım yorumun neresi yanlış ki olumsuz oy verdiniz? Benim için bunun anlamı al hepinizi vur Mahmut Uslu'ya. Demek herkes saygısız
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