Fas heyeti, TFF Başkanı Demirören'i ziyaret etti

2026 Dünya Kupası ev sahipliğine aday olan Fas Futbol Federasyonu'nu temsil eden bir heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ziyaret etti. Ziyarete, TFF adına başkan Demirören'in yanı sıra UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 1'inci Başkanvekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ile Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı.



Konuk heyette ise Fas eski Spor Bakanı ve olimpiyat şampiyonu eski atlet Nawal El Moutawakel, Fas Krallığı Madrid Büyükelçisi Karima Benyaich ile Moskova Büyükelçisi Abdelkader Lachhab yer aldı.



Ziyaret, karşılıklı hediye takdiminde bulunulması ile sona erdi.