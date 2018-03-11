Futbol dünyasını sarsan iddia! Neymar kararını verdi...

Barcelona'dan PSG'yer rekor bonservis bedeli ile transfer olan Neymar'dan babasına şok itiraflar...

Brezilyalı oyuncunun "Eğer dönersem gelenekleri olmayan bu ligde taraftarlar beni ıslıklamaya devam eder. Burada bir dakika bile kalmam. Tedavi sonrası PSG'ye dönmem" dediği iddia edildi.