Futbol dünyasını sarsan iddia! Neymar kararını verdi... – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    dünyasını sarsan iddia! kararını verdi...

    Futbol dünyasını sarsan iddia! Neymar kararını verdi...

    'in 400 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilen 'ın babasına "Burada bir dakika bile kalmam. Tedavi sonrası 'ye dönmem" dediği ileri sürüldü.

    'dan 'yer rekor bonservis bedeli ile transfer olan 'dan babasına şok itiraflar...

    Brezilyalı oyuncunun "Eğer dönersem gelenekleri olmayan bu ligde taraftarlar beni ıslıklamaya devam eder. Burada bir dakika bile kalmam. Tedavi sonrası PSG'ye dönmem" dediği iddia edildi.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:17
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