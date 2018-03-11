Ampute Milli Takımı 'nın oyuncusu Hüseyin Türkmen : "Bayrağımızın dalgalandığını görmek gurur verici. Hocalarımız uygun gördüğü sürece milli forma için göreve hazırız. Önümüzde ekim ayında Meksika 'da düzenlenecek Dünya Kupası var. Milli takım olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Dünya şampiyonu olacağız. Adımızı dünyaya duyuracağız"

Pendik Engelliler Spor Kulübünde forma giyen ampute milli futbolcu, milli takımın Antalya kampında konuştu.

Doğuştan bedensel engelli olan 29 yaşındaki Türkmen, 2010 yılında İstanbul Engelliler Spor Kulübü ile sosyal medya üzerinden iletişim kurarak futbola başladığını dile getirdi.

Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni

Daha sonra Yeditepe Engelliler Spor Kulübü ve Konya Engelliler Spor Kulübünde oynadığını belirten Türkmen, aynı zamanda İstanbul'un Pendik ilçesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan tek engelli olduğunu kaydetti.

Kaynarca Şevket Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan ve sekiz yıldır milli sporcu olan Türkmen, engelli olmasının hayatını olumsuz etkilemediğini belirterek, "Çocukluğumdan bu yana kendimde her zaman bir azim ve hırs gördüm. Bu hırs ve azimden dolayı öğrencilik hayatımda da bir zorluk yaşamadım. İleride tek hedefim teknik direktör olmak." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Türkmen, milli formayı taşımanın gururunu yaşadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bayrağımızın dalgalandığını görmek gurur verici. Dışarıda o ortamı yaşamak ise ayrı bir gurur. Hocalarımız uygun gördüğü sürece milli dava ve forma için göreve hazırız. Avrupa şampiyonu olurken, milli takımdaki arkadaşlarımın gözündeki azmi gördüm. Önümüzde ekim ayında Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası var. Takım halinde çok iyi hazırlanıyoruz. Dünya şampiyonu olacağız. Adımızı dünyaya duyuracağız."

"Afrin'deki askerlerimize hayranım"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere selam gönderen Hüseyin Türkmen, şunları aktardı: "Afrin'deki askerlerimize hayranım. Onlara şükranlarımı sunuyorum. Televizyonda izlerken bazen kendimi onların yerine koyuyorum. Keşke bir bacağım olsaydı da ben de orada Müslümanlık adına, vatan adına ve Suriye halkı adına mücadele edebilseydim diye düşünüyorum. Bize görev verseler tek ayağımızla Afrin'de savaşmaya hazırız."