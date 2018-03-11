Yunanistan'da zirve karıştı – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Yunanistan'da zirve karıştı

    Yunanistan'da zirve karıştı

    'a, maçında çıkan olaylara ilişkin verilen cezalar kaldırıldı.

    'a Olympiacos maçı olaylarından ötürü verilen 3 puan silme ve 2 maç seyircisiz oynama cezası iptal edildi. Bu akşam 20:30'daki PAOK-AEK maçı seyircili oynanacak.

    Cezalara neden PAOK- maçıysa halen tescil edilmedi. İki kulübün de maça dair itirazları mevcut. PAOK dün akşam yaptığı açıklamayla bu maçın hükmen kararını tahkime götüreceklerini açıkladı.

    PAOK taraftarı geçtiğimiz günlerde devlet televizyonu ERT'yi basmış ve olaylara ilgili bir bildiri okumuşlardı.

    Bitime 6 hafta kala 'nde zirve şu şekilde;

    1- AEK 54
    2- PAOK 52
    3- Atromitos 47
    4- Olympiakos 47

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:10
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