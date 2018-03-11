Yunanistan'da zirve karıştı
PAOK'a, Olympiakos maçında çıkan olaylara ilişkin verilen cezalar kaldırıldı.
PAOK'a Olympiacos maçı olaylarından ötürü verilen 3 puan silme ve 2 maç seyircisiz oynama cezası iptal edildi. Bu akşam 20:30'daki PAOK-AEK maçı seyircili oynanacak.
Cezalara neden PAOK-Olympiakos maçıysa halen tescil edilmedi. İki kulübün de maça dair itirazları mevcut. PAOK dün akşam yaptığı açıklamayla bu maçın hükmen kararını tahkime götüreceklerini açıkladı.
PAOK taraftarı geçtiğimiz günlerde devlet televizyonu ERT'yi basmış ve olaylara ilgili bir bildiri okumuşlardı.
Bitime 6 hafta kala Yunanistan Süper Ligi'nde zirve şu şekilde;
1- AEK 54
2- PAOK 52
3- Atromitos 47
4- Olympiakos 47
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:10
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Zirveye bağlandı
Toplam 1
Yorum
Zirveye bağlandı. ts maçında talisca topu elle kesti devam medel son adam ndoye düşürdü devam 2. golden önce faulü yapan caner faulü kullanan bjk ee böyle
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Kocaman kehanet!
Toplam 2
Yorum
haydar Aykut hoca kehanet değil gerçekleri söylüyor her takım her takımı yenebilir.Bunun neresi kehanet. Önemli olan sonuna kadar mücadele etmek.
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Başkanlık için 8 aday!
Toplam 4
Yorum
KENAN Trabzon ingiltere gibi bir futbol fabrikası, neden bir yabancı şirkete satıamıyor ki, Trabzonda fabrika yok, futbolu fabrikaya döüştürürüz.
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