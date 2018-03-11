Yunanistan'da zirve karıştı

PAOK'a Olympiacos maçı olaylarından ötürü verilen 3 puan silme ve 2 maç seyircisiz oynama cezası iptal edildi. Bu akşam 20:30'daki PAOK-AEK maçı seyircili oynanacak.

Cezalara neden PAOK-Olympiakos maçıysa halen tescil edilmedi. İki kulübün de maça dair itirazları mevcut. PAOK dün akşam yaptığı açıklamayla bu maçın hükmen kararını tahkime götüreceklerini açıkladı.

PAOK taraftarı geçtiğimiz günlerde devlet televizyonu ERT'yi basmış ve olaylara ilgili bir bildiri okumuşlardı.

Bitime 6 hafta kala Yunanistan Süper Ligi'nde zirve şu şekilde;

1- AEK 54

2- PAOK 52

3- Atromitos 47

4- Olympiakos 47