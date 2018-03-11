Cenk Tosun attığı golü anlattı
Dün Everton'ın Brighton'ı kendi sahasında 2-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü kaydeden Beşiktaş'ın eski yıldızı Cenk Tosun, gol anını kulüp televizyonuna anlattı.
Ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş'tan rekor bonservis bedeliyle Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun, dün takımının Brighton'ı 2-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü kaydetmişti.
Everton formasıyla geçtiğimiz hafta da fileleri sarsan milli yıldız, karşılaşmanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
"NEM YARDIM ETTİ!"
Geçtiğimiz hafta yeni kulübüyle ilk golünü atmasına karşın sahadan mağlubiyetle ayrılmaları nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Cenk, "Bu hafta daha iyiydi. Çünkü kazandık." ifadelerini kullandı.
Cenk gol anıyla ilgili olarak "Vuruştan sonra endişelendim çünkü top, üst direğe çarpmıştı. Neyse ki hava nemliydi ve bu sayede de top içeri girdi." yorumunu yaptı.
"ALIŞTIM"
Tosun Paşa, kendini fiziksel olarak çok iyi hissettiğini söylerken "Artık İngiltere'ye alıştığımı düşünüyorum. Umuyorum ki bu performansımı sürdürüp gollerimi atmaya devam ederim." şeklinde konuştu.
Sahada kazanmayı hak eden bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen milli futbolcu, "İlk yarı iyi oynadık ama gol üretemedik. Fakat ikinci yarı daha iyiydi ve iki golle galibiyete ulaştık. 90 dakika boyunca Brighton'dan daha iyi oynadık." dedi.
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 12:14
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Zirveye bağlandı
Toplam 1
Yorum
Zirveye bağlandı. ts maçında talisca topu elle kesti devam medel son adam ndoye düşürdü devam 2. golden önce faulü yapan caner faulü kullanan bjk ee böyle
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Kocaman kehanet!
Toplam 2
Yorum
haydar Aykut hoca kehanet değil gerçekleri söylüyor her takım her takımı yenebilir.Bunun neresi kehanet. Önemli olan sonuna kadar mücadele etmek.
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Başkanlık için 8 aday!
Toplam 4
Yorum
KENAN Trabzon ingiltere gibi bir futbol fabrikası, neden bir yabancı şirkete satıamıyor ki, Trabzonda fabrika yok, futbolu fabrikaya döüştürürüz.
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