Kaptan çıldırdı! Taraftar sahaya girince...
Premier Lig'de West Ham-Burnley arasında oynanan karşılaşmada mağlup durumdaki West Ham taraftarlarından sahaya girenlerle futbolcular arasında kavga çıktı.
Londra'da dün akşam görmeye alışık olmadığımız olaylar yaşandı.
Lige Slaven Bilic'le başlayıp kötü sonuçlar sonucu göreve getirelen David Moyes'la da umduğunu bulamayan West Ham United takımı, Burnley maçında son 5 maçındaki 4. mağlubiyetini alırken, önce maçı izleyen yönetimin etrafında toplanıp onları protesto eden taraftarlar, yenilen goller sonrasında kontrolünü kaybederek sahaya girdi.
Takım kaptanı Mark Noble ile saha içinde kavgaya girişen taraftar saha ekipleri tarafından zorlukla uzaklaştırıldı. Yayıncı kuruluş görüntüleri yayınlamamayı tercih ederken, biz sizler için trübünden çekilen görüntüleri derledik.
Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel
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