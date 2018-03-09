Neymar çılgınlığı: 400 milyon €!

Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Real Madrid'e elenen PSG'nin Brezilyalı yıldızı için ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi.

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden AS, Real Madrid'in gelecek yaz transfer listesinde bir numaraya Neymar'ı aldığını yazarken PSG'ye ödenecek bonservis bedeli hakkında da dev bir iddiada bulundu.

Eflatun beyazlı kulübün transferi gerçekleştirmek için kararlı olduğunu yazan AS, Real Madrid yönetiminin Neymar için PSG'ye 400 milyon euro ödemeye hazır olduğunu öne sürdü.

Real Madrid'li temsilcilerin Neymar'ın babası ve iki avukatıyla Paris'te görüştüğünü de satırlarına taşıyan gazete, görüşmelerin yavaş fakat sorunsuz ilerlediğini ifade etti.(ASPOR.COM.TR)



