Neymar çılgınlığı: 400 milyon €!
Paris Saint-Germain'in büyük umutlar beslediği Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sonrası Neymar hakkan yeni transfer iddiaları ortaya atıldı...
Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Real Madrid'e elenen PSG'nin Brezilyalı yıldızı için ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi.
İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden AS, Real Madrid'in gelecek yaz transfer listesinde bir numaraya Neymar'ı aldığını yazarken PSG'ye ödenecek bonservis bedeli hakkında da dev bir iddiada bulundu.
Eflatun beyazlı kulübün transferi gerçekleştirmek için kararlı olduğunu yazan AS, Real Madrid yönetiminin Neymar için PSG'ye 400 milyon euro ödemeye hazır olduğunu öne sürdü.
Real Madrid'li temsilcilerin Neymar'ın babası ve iki avukatıyla Paris'te görüştüğünü de satırlarına taşıyan gazete, görüşmelerin yavaş fakat sorunsuz ilerlediğini ifade etti.(ASPOR.COM.TR)
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:19
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Mertcan'dan itiraf
Toplam 4
Yorum
argon Eğer almışlarsa iyi yapmışlar. Çok yetenekli bir futbolcu. Beşiktaş ın yeni Şifo su olabilir..
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Fikret Orman: "Quaresma'nın yaptığı hareketi..."
Toplam 2
Yorum
fener fener kollanıyor, ya ceza almıyorlar yada indiriyorlar fernandaonun yaptıgını başka ülkede olsa futbol hayatı biterdi
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Dünya yıldızının hesabından F.Bahçe paylaşımı
Toplam 3
Yorum
Ahmet Ç Bu Ayyıldız tim kadar gereksz bir hacker grubu görmedm anca facebook insta patlatırlar milli duyguları kullanarak reklam yaparlr hepsi yalan
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