Neymar çılgınlığı: 400 milyon €! – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    çılgınlığı: 400 milyon €!

    Neymar çılgınlığı: 400 milyon €!

    Saint-Germain'in büyük umutlar beslediği Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sonrası hakkan yeni iddiaları ortaya atıldı...

    Şampiyonlar Ligi ikinci turunda 'e elenen 'nin Brezilyalı yıldızı için ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi.

    'nın yüksek tirajlı gazetelerinden , Real Madrid'in gelecek yaz listesinde bir numaraya 'ı aldığını yazarken PSG'ye ödenecek bonservis bedeli hakkında da dev bir iddiada bulundu.

    Eflatun beyazlı kulübün transferi gerçekleştirmek için kararlı olduğunu yazan AS, Real Madrid yönetiminin Neymar için PSG'ye 400 milyon euro ödemeye hazır olduğunu öne sürdü.

    Real Madrid'li temsilcilerin Neymar'ın babası ve iki avukatıyla 'te görüştüğünü de satırlarına taşıyan gazete, görüşmelerin yavaş fakat sorunsuz ilerlediğini ifade etti.(ASPOR.COM.TR)

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:19
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