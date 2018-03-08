Vodafone’den kadınlar için film – Fotomaç – 08 Mart 2018
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HEPSİ
    08 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’den kadınlar için film

    Vodafone’den kadınlar için film
    , 8 Mart için anlamlı bir reklam hazırladı. Film; Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın hikayesinden ilham alınarak çekildi. Projede mobil teknolojilerin birleştirici gücüne dikkat çekilirken, diğer taraftan geleneksel olarak erkeklerle özdeşleştirilen alanlarda kadınların da başarılı olabileceğine vurgu yapılıyor.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:01
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