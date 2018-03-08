Mou parasına para katıyor – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Mou parasına para katıyor

    Mou parasına para katıyor
    MANCHESTER United'ın başında yıllık 20 milyon pound kazandığı iddia edilen , parasına para katacak. Rus TV kanalı RT ile 2018 Dünya Kupası'nda yorum yapmak için anlaşan Mou'nun 4 günlük sözleşmesinin detayları ortaya çıktı. Portekizli teknik direktörün bu süreçte yapacağı yorumlar için 1 milyon 900 bin euro kazanacağı açıklandı.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:03
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