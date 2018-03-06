Semih Kaya'nın teknik direktörü görevden alındı

Sparta Prag Kulübünden yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 42 yaşındaki Stramaccioni ile yolların ayrıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, teknik menajer Leonidas Vokolos, yardımcı antrenörler Roberto Muzzi ile Omar Danesi'nin de görevlerine devam etmeyeceği kaydedildi.

Milli futbolcu Semih Kaya'nın da forma giydiği Sparta Prag, 19 hafta sonunda ligde 33 puanla 5. sırada yer alıyor.