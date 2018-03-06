Semih Kaya'nın teknik direktörü görevden alındı
Çekya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Sparta Prag, İtalyan teknik adam Andrea Stramaccioni'nin görevine son verdi.
Sparta Prag Kulübünden yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 42 yaşındaki Stramaccioni ile yolların ayrıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, teknik menajer Leonidas Vokolos, yardımcı antrenörler Roberto Muzzi ile Omar Danesi'nin de görevlerine devam etmeyeceği kaydedildi.
Milli futbolcu Semih Kaya'nın da forma giydiği Sparta Prag, 19 hafta sonunda ligde 33 puanla 5. sırada yer alıyor.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 15:00
-
Yıldız futbolcu derbide yok! Sakatlık depremi...
Toplam 2
Yorum
Muhabir Fosticus Arkadas kahvede ne söyleniyorsa çıkıyor. Burak'ın da oynamayacağı söyleniyor.Kahve değil sanki futbol otorite merkezi.
-
G.Saraylı futbolcundan yönetime: 'Bonservisimi alın'
Toplam 5
Yorum
10ur Asamoah olmayınca Nagatomo. İyi olsa zaten İnter vermezdi. Satarlar 3 milyona bunu bize alırlar Asamoah'ı :))) Yine kandırıldık sanırım.
-
Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 17
Yorum
Perde Arkası FB'de, rakip oyunculara bile saygı gösteren, "önce insanız, sonra rakibiz" anlayışıyla futbol oynayan oyuncuları görmek istiyoruz.
Semih Kaya'nın teknik direktörü görevden alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.