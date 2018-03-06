Semih Kaya'nın teknik direktörü görevden alındı – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    'nın teknik direktörü görevden alındı

    Semih Kaya'nın teknik direktörü görevden alındı

    Çekya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden , İtalyan teknik adam Andrea Stramaccioni'nin görevine son verdi.

    Kulübünden yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 42 yaşındaki Stramaccioni ile yolların ayrıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, teknik menajer Leonidas Vokolos, yardımcı antrenörler Roberto Muzzi ile Omar Danesi'nin de görevlerine devam etmeyeceği kaydedildi.

    Milli futbolcu 'nın da forma giydiği Sparta Prag, 19 hafta sonunda ligde 33 puanla 5. sırada yer alıyor.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:00
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