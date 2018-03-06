Gözlemcinin hakem aleyhine paylaşımı tepkilere neden oldu – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Gözlemcinin hakem aleyhine paylaşımı tepkilere neden oldu

    Gözlemcinin hakem aleyhine paylaşımı tepkilere neden oldu

    Amatör Lig'de gözlemcilik yapan bir şahsın, hesabından hakemlerin aleyhine olan bir paylaşım yapması kendi camiasında tepkilere neden oldu.

    'in Bozüyük ilçesinde ikamet eden ve Bilecik İl Gözlemcisi olarak göre yapan Uğur Emre Şimşek'in üzerinden hakemlerin aleyhine olan bir paylaşım yapması tepkilere neden oldu. Bilecik merkezde her ayın ilk haftası yapılan Bilgilendirme ve Eğitim toplantılarında hakem ve gözlemcilerinin "Kurumları aleyhinde paylaşım, söylem, basın açıklaması" yapmamaları yönünde uyarılmasına rağmen Şimşek, Cimbom adlı sosyal medya hesabında Hakem aleyhine "Yazıklar olsun. Şu 2 pozisyonu izleyip, daha sonra Trabzon- maçını hatırlayın. Hakem aynı hakem. İşte Halis Özkahya'nın Galatasaray düşmanlığın kanıtı" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım içinde bulunduğu hakem camiasının tepkisine neden oldu.


    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:35
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