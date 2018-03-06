Gözlemcinin hakem aleyhine paylaşımı tepkilere neden oldu
Bilecik Amatör Lig'de gözlemcilik yapan bir şahsın, sosyal medya hesabından hakemlerin aleyhine olan bir paylaşım yapması kendi camiasında tepkilere neden oldu.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 14:35
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Yıldız futbolcu derbide yok! Sakatlık depremi...
Toplam 2
Yorum
Muhabir Fosticus Arkadas kahvede ne söyleniyorsa çıkıyor. Burak'ın da oynamayacağı söyleniyor.Kahve değil sanki futbol otorite merkezi.
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G.Saraylı futbolcundan yönetime: 'Bonservisimi alın'
Toplam 5
Yorum
10ur Asamoah olmayınca Nagatomo. İyi olsa zaten İnter vermezdi. Satarlar 3 milyona bunu bize alırlar Asamoah'ı :))) Yine kandırıldık sanırım.
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 17
Yorum
Perde Arkası FB'de, rakip oyunculara bile saygı gösteren, "önce insanız, sonra rakibiz" anlayışıyla futbol oynayan oyuncuları görmek istiyoruz.
Gözlemcinin hakem aleyhine paylaşımı tepkilere neden oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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