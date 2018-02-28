Türkiye’nin ilk “Futbolda Menajerlik Okulu” açılıyor
Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan “Futbolda Menajerlik Okulu” açılıyor.
ÜNLÜ FUTBOLCU VE TEKNİK ADAMLAR EĞİTİM VERECEK
Büyük transferlere adını yazdıran menajer Ahmet Bulut'un da eğitimci olarak yer alacağı programda dersler, pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları 19.00 ile 22.00 arasında verilecek. "Futbolcunun Menajerlerden Beklentileri" ve "Teknik Direktör-Futbolcu Temsilcisi İlişkileri" başlıklı dersleri verecek ünlü futbolcu ve teknik adamın isimleri ise kayıtlar kapandıktan sonra açıklanmak üzere gizli tutuluyor.
5 Mart 2018 tarihinde derslerin başlayacağı programa kayıt olmak isteyenlerin Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin resmi internet sayfasından detaylı bilgi alabileceği belirtildi.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:09
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PFDK Fernandao için toplandı!
Toplam 5
Yorum
FBLİ CEZA VERİRSENİZ FB KADAR GÖKTAŞI DÜŞSÜN BAŞINIZA İNŞALLAH...
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PFDK Fernandao için toplandı!
Toplam 5
Yorum
fbli sizin başka işiniz yokmu ceza ıçin on dereden on milyon su getirirsiniz.YAZIKLAR OLSUN .
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Galatasaray Müzesi'ndeki Atatürk'ün mektubu şaibeli!
Toplam 4
Yorum
Tr sadece gs değil fenerin tarihide tarihçilerce gerçek değil deniyor özellikle milli mücadele dönemi ile ilgili anlatılanlar
Türkiye’nin ilk “Futbolda Menajerlik Okulu” açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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