Türkiye’nin ilk “Futbolda Menajerlik Okulu” açılıyor – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    ’nin ilk “Futbolda Menajerlik Okulu” açılıyor

    Türkiye’nin ilk “Futbolda Menajerlik Okulu” açılıyor

    ’de bir ilk olma özelliği taşıyan “Futbolda Menajerlik Okulu” açılıyor.

    Nişantaşı Üniversitesi, futbol dünyasında menajer olarak yer alabilmek adına bilinmesi gereken tüm konularda dersler verileceği "Futbolda Menajerlik Okulu"nu açıyor. Okul kapsamında 60 saatlik programda, konusunda uzman akademisyenlerin yanı sıra futbol dünyasından da tanınan pek çok isim eğitimci olarak yer alacak.

    ÜNLÜ FUTBOLCU VE TEKNİK ADAMLAR EĞİTİM VERECEK
    Büyük transferlere adını yazdıran menajer 'un da eğitimci olarak yer alacağı programda dersler, pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları 19.00 ile 22.00 arasında verilecek. "Futbolcunun Menajerlerden Beklentileri" ve "Teknik Direktör-Futbolcu Temsilcisi İlişkileri" başlıklı dersleri verecek ünlü futbolcu ve teknik adamın isimleri ise kayıtlar kapandıktan sonra açıklanmak üzere gizli tutuluyor.

    5 Mart 2018 tarihinde derslerin başlayacağı programa kayıt olmak isteyenlerin Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin resmi internet sayfasından detaylı bilgi alabileceği belirtildi.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:09
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