Auba bitiyor
Transfer döneminin en büyük bombası patlıyor. Arsenal, Dortmund’dan ayrılmak isteyen Gabonlu golcü Aubameyang için 60 milyon euro ödemeyi gözden çıkardı
GİROUD DAHİL OLABİLİR
İKİ kulüp arasında yapılacak son görüşmelerin ardından transferin netleşeceğini bildiren BBC ise, Arsenal'in golcüsü Oliver Giroud'un bu transfere dahil olabileceğini ifade etti. Dortmund, Fransız golcünün takasını da içeren teklife sıcak bakıyor. 5 sezondur Alman ekibinde forma giyen Aubameyang, toplam 212 maçta 141 gol kaydetti. Gabonlu golcü bu sezon da 23 maçta 21 kez fileleri havalandırdı.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:39
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"Biz 3 ay için gelmiyoruz"
Toplam 2
Yorum
metinn arkadas 3 ayligina diyerek kimi kandiriyorsun gs gibi bir klup erken secim karari almis ise sonuna kadar gideceksin korkma bu kadar kimseden
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Fenerbahçe'den resmi açıklama
Toplam 4
Yorum
ibrahim bu şu demek ali koç sana güle güle:Gel de söyleme şimdi. Kimler kimlerle beraber...!
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Kupada eşleşmeler belli oldu
Toplam 53
Yorum
Sağlam seri başı oldukları için eşleşmemiş..
Auba bitiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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