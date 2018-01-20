Auba bitiyor

Transfer döneminin en büyük bombası patlıyor. Arsenal, Dortmund’dan ayrılmak isteyen Gabonlu golcü Aubameyang için 60 milyon euro ödemeyi gözden çıkardı

Borussi a Dortmund'un yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal'e adım adım yaklaşıyor. Alman devinde kadro dışı kalan Gabonlu oyuncu için Topçular'ın 60 milyon euro'yu gözden çıkardığı bildirildi. Kulübünde yılda brüt 10 milyon euro kazanan 28 yaşındaki forvete ise, yaklaşık aynı ücreti net olarak teklif ettigi kaydedildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde Borussia Dortmund'un yıldız oyuncu için 70 milyon euro talep ettiği belirtilirken, anlaşmanın yakın olduğu vurgulandı.



GİROUD DAHİL OLABİLİR

İKİ kulüp arasında yapılacak son görüşmelerin ardından transferin netleşeceğini bildiren BBC ise, Arsenal'in golcüsü Oliver Giroud'un bu transfere dahil olabileceğini ifade etti. Dortmund, Fransız golcünün takasını da içeren teklife sıcak bakıyor. 5 sezondur Alman ekibinde forma giyen Aubameyang, toplam 212 maçta 141 gol kaydetti. Gabonlu golcü bu sezon da 23 maçta 21 kez fileleri havalandırdı.