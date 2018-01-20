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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    2024’ü armağan edeceğiz

    2024’ü armağan edeceğiz
    Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "Cumhurbaşkanı 'ın verdiği destek bu yolda bize büyük güç kattı" dedi. Demirören, "EURO 2024'ü Türkiye'ye armağan etmek istiyoruz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın, UEFA'nın istediği tüm garantileri vermesi, bu yarışta en büyük avantajımız olacak. Futbol altyapı yatırımında dünyaya örnek bir ülkeyiz" açıklamasını yaptı.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:16
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