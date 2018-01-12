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    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Nuri ve Ömer’e şok

    Nuri ve Ömer’e şok
    'da aralarında ile 'ın da bulunduğu 9 futbolcu yedikleri yemekten rahatsızlandı. Tedavi altına alınan oyuncuların yedikleri tavuk dönerden hastalandıkları iddia edildi.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:16
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