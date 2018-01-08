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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    ’dan ilginç kampanya

    Liverpool’dan ilginç kampanya
    Coutinho'yu 160 milyon euro'ya 'ya gönderen ilginç bir uygulamaya gitme kararı aldı. Kırmızılar, 2017-2018 sezonuna ait Brezilyalı yıldızın adının yazdığı formaları getiren taraftarlara 50 pound ödeme yapacağını açıkladı. İsteyenlere de yeni alacakları ürünlerden 50 pound ücret düşülecek uygulamanın, 13 Ocak-31 Mayıs tarihlerini kapsayacağı bildirildi.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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