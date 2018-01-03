 Reto Ziegler kıta değiştirdi – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    kıta değiştirdi

    <a href="/index/reto-ziegler?id=3bc1a0df-0173-4f20-b8dd-6738ef1db423" class="" rel="tag">Reto Ziegler</a> kıta değiştirdi

    Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Dallas, bir dönem forması da giyen İsviçreli ile anlaştı.

    ABD'li kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki defans oyuncusuyla anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, sözleşmenin detaylarıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

    İsviçreli futbolcuyu , 2011 ve 2013 yıllarında İtalya'nın Juventus takımından kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ziegler, son olarak İsviçre'nin Luzern ekibinde forma giydi.



    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:15
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