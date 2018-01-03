ABD'li kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki defans oyuncusuyla anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, sözleşmenin detaylarıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

İsviçreli futbolcuyu Fenerbahçe, 2011 ve 2013 yıllarında İtalya'nın Juventus takımından kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ziegler, son olarak İsviçre'nin Luzern ekibinde forma giydi.







