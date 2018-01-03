Reto Ziegler kıta değiştirdi
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Dallas, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen İsviçreli Reto Ziegler ile anlaştı.
ABD'li kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki defans oyuncusuyla anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada, sözleşmenin detaylarıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.
İsviçreli futbolcuyu Fenerbahçe, 2011 ve 2013 yıllarında İtalya'nın Juventus takımından kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ziegler, son olarak İsviçre'nin Luzern ekibinde forma giydi.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:15
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 6
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sdf sdf ekici oynayacak ve eljif var bırakın artık müsrüfliği
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Transfer bugün bitecek!
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slimaniiiiii Fiko başkan maliye bakanı olsa memleket şahlanır :D
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Toplam 8
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ilker sayın kocaman ukranya milli takımının orta sahası ve kanatları süper iş yapar
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