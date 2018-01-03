 Hazard en iyi seçildi! – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    en iyi seçildi!

    Hazard en iyi seçildi!

    'da yılın futbolcusu ödülüne Eden layık görüldü.

    'nin 'lı yıldızı , Kevin De Bruyne ve gibi isimlerin önünde Belçika'da yılın futbolcusu seçildi. Geçtiğimiz yıl Chelsea ile şampiyonluğ yaşayan Hazard, forma giydiği 43 maçta 17 gol 7 asistlik katkı yaptı.

    Eden Hazard, bu sezon ise 26 maçta forma giydi. Belçikalı yıldız 8 gol atarken, 6 asistin de altına imzasını attı.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:40
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