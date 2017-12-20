Hagi, yılın teknik direktörü seçildi
Galatasaray'ın efsane ismi Rumen teknik adam Gheorghe Hagi, ülkesi Romanya'da yılın teknik direktörü seçildi.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:36
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Ünal Aysal'dan flaş hamle!
Toplam 2
Yorum
liselim. terimin başkan olma ihtimali binde sıfır.
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Ünal Aysal'dan flaş hamle!
Toplam 2
Yorum
GS Galatasarayı batır dı yedi bitirdi tekrar çalmaya gelmek istiyor,3,5 milyon avra verip aldığı hayrovic i maaşını ödemeyip bedava kaçırdı.
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Onur: Tesadüf değil
Toplam 2
Yorum
tokatlı helalin var kardeşim onur, seviyoruz seni, çekemeyen anten taksın salla gitsin
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