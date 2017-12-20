 Hagi, yılın teknik direktörü seçildi – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    , yılın teknik direktörü seçildi

    Hagi, yılın teknik direktörü seçildi

    Galatasaray'ın efsane ismi Rumen teknik adam Gheorghe , ülkesi Romanya'da yılın teknik direktörü seçildi.

    Romanya'nın Viitorul Constanta ekibini çalıştıran Gheorghe , ülkesinde onure edildi. Viitorul Constanta ile ligde şampiyon olan Hagi, Romanya'da yılın teknik direktörü seçildi. Hagi'nin öğrencileri, ligin normal sezonunda ve şampiyonluk turu müsabakalarında toplam 36 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda Viitorul Constanta, 21 kez sahadan galip ayrılırken, 19 kez de mağlup oldu.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:36
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