 Şota'ya "en iyi yabancı teknik adam" ödülü – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    'ya "en iyi yabancı teknik adam" ödülü

    Şota'ya "en iyi yabancı teknik adam" ödülü

    Özbekistan'ın Pakhtakor takımını çalıştıran Gürcü teknik adam Arveladze, ülkede yılın en iyi yabancı teknik direktörü seçildi.

    Özbekistan Futbol Federasyonu tarafından başkent Taşkent'teki Ali Şir Nevai Salonu'nda düzenlenen törenle, 2017 yılının en iyilerine ödülleri verildi.

    Ülkenin en köklü kulüplerinden Pakhtakor'u çalıştıran Arveladze, en iyi yabancı teknik direktör ödülünü aldı. Pakhtakor, geçen ay sona eren Özbekistan Süper Ligi'ni üçüncü sırada bitirerek Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmişti.

    Ülkedeki futbol kulüplerinin teknik direktörleri ve takım kaptanlarının oylarıyla belirlenen listede, Süper Lig'de bu yıl şampiyonluğu elde eden Lokomotif takımında forma giyen Marat Bikmayev yılın en iyi futbolcusu, ligi ikinci sırada tamamlayan Nasaf takımının çalıştırıcısı Rozikul Berdiyev de yılın en iyi teknik direktörü oldu. Lokomotif ise en iyi kulüp seçildi.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:05
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