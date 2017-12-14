Özbekistan Futbol Federasyonu tarafından başkent Taşkent'teki Ali Şir Nevai Salonu'nda düzenlenen törenle, 2017 yılının en iyilerine ödülleri verildi.

Ülkenin en köklü kulüplerinden Pakhtakor'u çalıştıran Şota Arveladze, en iyi yabancı teknik direktör ödülünü aldı. Pakhtakor, geçen ay sona eren Özbekistan Süper Ligi'ni üçüncü sırada bitirerek Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmişti.

Ülkedeki futbol kulüplerinin teknik direktörleri ve takım kaptanlarının oylarıyla belirlenen listede, Süper Lig'de bu yıl şampiyonluğu elde eden Lokomotif takımında forma giyen Marat Bikmayev yılın en iyi futbolcusu, ligi ikinci sırada tamamlayan Nasaf takımının çalıştırıcısı Rozikul Berdiyev de yılın en iyi teknik direktörü oldu. Lokomotif ise en iyi kulüp seçildi.