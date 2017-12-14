Böyle maç görülmedi! Ortalık savaş alanına döndü
Sırbistan Süper Ligi'nin 22. haftasında Partizan, konuk ettiği Kızılyıldız ile 1-1 berabere kalırken, dev maça olaylar damga vurdu.
Başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan ve Milorad Mazic'in yönettiği derbide, Partizan ile Kızılyıldız tarihlerinde 156'ncı kez karşı karşıya geldi.
Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda iki takım da gol bulamazken, ilk yarının ortalarında Partizan tribünlerinde çıkan olaylarda bazı taraftarlar yaralandı. İkinci yarının ilk dakikalarında, tribünlerde yakılan meşalelerin görüş açısını düşürmesi nedeniyle karşılaşmaya bir süre ara verildi.
Ev sahibi Partizan, 62. dakikada Seydouba Soumah'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Belgrad derbisinde, 22 yıl aranın ardından ilk kez Partizan lehine penaltı kararı verildi. Kızılyıldız, 84. dakikada Richmond Boakye'nin kaydettiği golle eşitliği sağladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonuçla lider Kızılyıldız 57 puana yükselirken, ikinci sıradaki Partizan ise puanını 48'e çıkardı.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:46
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‘Malum şahıs’ isyanı
Toplam 5
Yorum
drogba Terim kibirli,farklı bir kişilik.Bende pek sevmem ama hizmetleri ortada..Başkan söyleyemediğini, söyletiyor mu acaba?
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Arda Turan İstanbul'da başkanla görüştü
Toplam 9
Yorum
gs Yok Arda İstanbul'a gelmiş, yok başkanla görüşmüş, bu saygısızı haber yapmayın, GS taraftarı için bitmiş biridir yada çoğunluğu için.
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23 gol attı 6 gol yedi
Toplam 1
Yorum
SSS MAŞALLAH.MAŞALLAH 41 KERE MAŞALLAH......
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