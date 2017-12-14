 Böyle maç görülmedi! Ortalık savaş alanına döndü – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Böyle maç görülmedi! Ortalık savaş alanına döndü

    Böyle maç görülmedi! Ortalık savaş alanına döndü

    Sırbistan Süper Ligi'nin 22. haftasında Partizan, konuk ettiği Kızılyıldız ile 1-1 berabere kalırken, dev maça olaylar damga vurdu.

    Başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanan ve Milorad Mazic'in yönettiği derbide, Partizan ile Kızılyıldız tarihlerinde 156'ncı kez karşı karşıya geldi.



    Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda iki takım da gol bulamazken, ilk yarının ortalarında Partizan tribünlerinde çıkan olaylarda bazı taraftarlar yaralandı. İkinci yarının ilk dakikalarında, tribünlerde yakılan meşalelerin görüş açısını düşürmesi nedeniyle karşılaşmaya bir süre ara verildi.


    Ev sahibi Partizan, 62. dakikada Seydouba Soumah'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Belgrad derbisinde, 22 yıl aranın ardından ilk kez Partizan lehine penaltı kararı verildi. Kızılyıldız, 84. dakikada Richmond Boakye'nin kaydettiği golle eşitliği sağladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonuçla lider Kızılyıldız 57 puana yükselirken, ikinci sıradaki Partizan ise puanını 48'e çıkardı.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:46
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