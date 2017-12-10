Kaldığı yerden devam ediyor

SÜPER Lig'de "Hakem gol dyo" sloganı ile belleklere kazınan Dyo'nun düzenlediği Usta Ligi yine büyük çekişmeye sahne oldu. Bu sene ikincisi düzenlenen turnuvada boya ustaları sahada hünerlerini sergilerken geçen yılın şampiyonu Dyostop takımı 2018 Şampiyonası'nda da Diyarbakır Bölgeyi temsil etme hakkı kazandı. Etap birincisine kupasını, DYO İnşaat Boyaları Pazarlama Direktörü Melek Dinçer ve Bölge Müdürü Alpaslan Kızgın verdi.