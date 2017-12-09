 Kokain kullanan futbolcuya men – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Kokain kullanan futbolcuya men

    Kokain kullanan futbolcuya men
    FIFA, kokain kullandığı tespit edilen Perulu futbolcu Paolo Guerrero'ya bir yıl futboldan men cezası verdi. FIFA'dan yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Guerrero'nun, 2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki Arjantin maçı sonrasında yapılan doping testlerinde kokain maddesine rastlandığı belirtildi.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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