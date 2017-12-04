Güney ve Kuzey Kore Çin’de karşılaşıyor
Güney ve Kuzey Kore Genç Milli Futbol Takımları, 19-22 Aralık'ta Çin’de karşılaşacak. Karşılaşmayla, Kore ülkeleri arasındaki gerilimin tırmanmasına rağmen ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.
Uluslararası gençler futbol karşılaşmasının ilki 2014 yalında Güney Kore'nin Geyoggi Bölgesinde, Yeoncheon'da dört ülkeden 6 takımın karşılaşmasıyla yapılmıştı. İkinci karşılaşmalar ise geçen yıl Ağustos ayında Kuzey Kore'nin Başkenti Pyogyang'da 6 ülkeden sekiz takımın katılımıyla gerçekleştirilmişti.
Bu sene Güney Kore'nin Gangwon bölgesinden iki takımla temsil edileceği kaydedildi. Güney Kore'nin Çin'e 13 Aralık'ta 60 kişilik bir grup göndereceği, Kuzey Kore takımlarının ise cumartesi gününden beri Kunming'de olduğu belirtildi. Kuzey ve Güney Kore Değişim Derneği, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için bu karşılaşmalara devam edileceğini duyurdu.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:31
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 7
Yorum
yaşar ersoyu Bu adam futboldan ve yöneticilikten anlamıyor.Sağlıksız bir düşünce yapısı var.Dört derby maçı kaybedersen 12 puan ediyorSezonda 24 puan
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Memnuniyetle kovarız
Toplam 9
Yorum
bjk İlk yarı sonunda hepiniz çok iyi oynuyoruz diyordunuz ?
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Aykut Kocaman: Giuliano ile Alex arasındaki fark...
Toplam 7
Yorum
shiqptar ALI KOC BASKAN , ALWX I HOCAMIZ GORMEK ISTIYORUZ
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