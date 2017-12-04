 Güney ve Kuzey Kore Çin’de karşılaşıyor – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Güney ve ’de karşılaşıyor

    Güney ve Kuzey Kore Çin’de karşılaşıyor

    Güney ve Genç Milli Futbol Takımları, 19-22 Aralık'ta ’de karşılaşacak. Karşılaşmayla, Kore ülkeleri arasındaki gerilimin tırmanmasına rağmen ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

    Kuzey ve Değişim Derneği, 15 yaş altı uluslararası futbol turnuvasında 19-22 Aralık'ta Güney ve 'nin futbol takımlarının 'de karşılaşacağını açıkladı. Her iki ülke futbol takımlarını bu turnuva için Çin'e gönderecek ve iki gruba ayrılacak olan takımların finale kalanları kupa için karşılaşacak.

    Uluslararası gençler futbol karşılaşmasının ilki 2014 yalında Güney Kore'nin Geyoggi Bölgesinde, Yeoncheon'da dört ülkeden 6 takımın karşılaşmasıyla yapılmıştı. İkinci karşılaşmalar ise geçen yıl Ağustos ayında Kuzey Kore'nin Başkenti Pyogyang'da 6 ülkeden sekiz takımın katılımıyla gerçekleştirilmişti.
    Bu sene Güney Kore'nin Gangwon bölgesinden iki takımla temsil edileceği kaydedildi. Güney Kore'nin Çin'e 13 Aralık'ta 60 kişilik bir grup göndereceği, Kuzey Kore takımlarının ise cumartesi gününden beri Kunming'de olduğu belirtildi. Kuzey ve Güney Kore Değişim Derneği, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için bu karşılaşmalara devam edileceğini duyurdu.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:31
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