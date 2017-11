Tercihim yerli

"A Milli Futbol Takımı'nı Türk antrenörün çalıştırmasını arzu ederim. Türkiye, hep yerli teknik adamlarla başarılı oldu. Yabancı futbolcu sayısında 4 ile 5'in yeterli olacağını düşünüyorum



"Uluslararası standartlarda eksiğimiz yok. EURO 2024 için adaylık dosyası hazırlandı. Türkiye; New York, Londra, Paris kadar güvenli. Büyük organizasyonları düzenleyecek güçteyiz"



SPOR Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın sorularını yanıtladı. Birçok konuya değinen Bakan Bak, çarpıcı ifadeler kullandı. Bakan Bak'ın öne çıkan sözleri: "Dünya futbolunda Pele, Ronaldo, Messi varsa halterde Naim Süleymanoğlu var. Kırılamaz rekorlara sahip bir sporcuyu kaybettik. Milli bir kahramandı. Sporu bırakan isimler, federasyonlarda ve devlette görev yapıyor. Hidayet Türkoğlu ve Hamza Yerlikaya örnek sporcular arasında. Eski sporculardan teknik olarak da daha fazla faydalanmayı arzu ediyoruz."



CİDDİ ADIMLAR ATACAĞIZ

"A Milli Takım'ın 2018 Dünya Kupası'na katılamaması bizleri üzdü. Arzu ettiğimiz neticeleri alamadık. Çok kıymetli oyuncularımız var ama bir türlü olmadı. 2020 Avrupa Şampiyonası için üzerimizdeki sıkıntıyı ve kara bulutları dağıtacağımıza inanıyorum. Yetenekli ve heyecanlı bir toplumuz. Bunu başarabileceğimize inanıyorum. Milli Takım'ın başarısı tüm ülkenin başarısı. Yaşanan her sorun doğal olarak bizleri de olumsuz etkiliyor. Türk sporunun ekol olması için altyapıda devrim niteliğinde ciddi adımlar atmamız lazım."



KALİTELİ YABANCI OLMALI

"KULÜPLER Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek ve beraberindekilere yabancı konusundaki görüşlerimizi aktardık. Kulüpler, daha önce alınan karar gereği transferde 2019'a kadar belli kontratlar yapmış. Hemen 'Kontratı sonlandırın' dememiz mümkün değil. G.Saray'ın geçmişte 4-5 yabancıyla elde ettiği UEFA Kupası şampiyonluğunu örnek vererek, altyapıya yatırım yaptıkça kaliteli oyuncular geldikçe sayının Türk sporcu lehine artacağına inanıyorum. Yabancıya karşı birisi değilim. Kaliteli yabancı olsun. Bir takım içinde bu sayının çoğunluk olmaması gerekiyor. 4-5 gibi rakamların doğru olacağını düşünüyorum."



SORUMLULUK ALMADILAR

"FUTBOL Milli Takımı, Türk teknik direktörler yönetiminde başarılı oldu. Türk Milli Takımı'nı Türk antrenörün çalıştırmasını arzu ederim. Geçmişte görev alan hocalarımız oldu. Onlarla başarı elde ettik. Futbol Federasyonu'nun yaptığı görüşmelerde teknik adamlar sorumluluğu almak, kontratını bırakıp gelmeyi arzu etmediler. Fazla alternatif de kalmadı."



HİÇBİR EKSİĞİMİZ YOK

"UEFA ve uluslararası standartlarda eksiğimiz yok. Almanya ile çekişiyoruz. Türkiye, son yıllarda yaptığı tesislerle pek çok başarılı organizasyon gerçekleştirdi. 2024 Avrupa Şampiyonası için adaylık dosyası hazırlandı. Türkiye büyük organizasyonlar başaracak güçte. Adaylık süreci 2018'de belli olacak. Yaptığımız organizasyonlarla Türkiye, New York kadar, Londra kadar, Paris kadar güvenli. Dışarıda bize karşı özellikle bazı algılar üretilmeye çalışılıyor ama tüm sürece baktığımız zaman başarı grafiğine baktığınızda ortaya konan gerçek, ülkemizin onlar kadar güvenli olduğu.



"Cumhurbaşkanımız yeni kompleks için talimat verdi' "

SAYIN Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun her noktasında görev yapmış birisi olması dolayısıyla şanslıyız. Statlarımızın yaş ortalaması 1.5. Yapmaya da devam ediyoruz. Spora dünyada en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, özellikle basketbol için çok ciddi bir kompleks yapılması için de talimat verdi."



BEŞİKTAŞ'IN DAHA iYi YERLERE GiDEBiLECEĞiNE iNANIYORUM

"Beşikta ş'ı başarısında dolayı tebrik ediyorum. Taraftarıyla bütünleşip böyle bir başarıya imza attılar. Son maç Leipzig'le. Her galibiyet kulübe de ekonomik bir gelir sağlıyor. Beşiktaş'ın bu performansı herkesi gururlandırıyor. Beşiktaş'ın daha iyi yerlere gidebileceğine inanıyorum. Her başarıları, Türk milletini, Beşiktaş taraftarını sevindiriyor. Bu müsabakalarda herkes Beşiktaşlı oluyor. Böyle bir başarı Türk futbolu için önemli bir adım. İyi bir kura olursa finale gideriz. Gidebileceğimize de inanıyoruz."