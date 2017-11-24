Flamengo ikinci yarıda açıldı
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Güney Amerika Kupası (Copa Sudamericana) yarı finalinin ilk ayağında Brezilya ekibi Flamengo, konuk ettiği Kolombiya temsilcisi Junior'u 2-1 mağlup etti.
Güney Amerika futbolunun en önemli ikinci organizasyonu olarak kabul edilen Güney Amerika Kupası yarı finalinin ilk maçında Flamengo, Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda Junior'u ağırladı.
Maça hızlı başlayan konuk ekip Junior, eski Trabzonsporlu oyuncu Teofilo Gutierrez'in 20. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Flamengo, 75. dakikada Juan, 81. dakikada ise Felipe Vizeu'nun topu ağlara göndermesiyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 1 Aralık'ta oynanacak. Diğer yarı final rövanşında, Arjantin ekibi Independiente, Paraguay'dan Libertad'ı 29 Kasım'da ağırlayacak. Paraguay'da oynanan ilk maçı, Libertad 1-0 kazanmıştı.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:35
Flamengo ikinci yarıda açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.