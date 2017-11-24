FIFA Başkanı Gianni Infantino, Beştepe'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.
Önceki gün İstanbul'a gelerek Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret eden ve Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde incelemelerde bulunan Infantino, dün düzenlenen FIFA Futbol Zirvesi'nden sonra önemli açıklamalarda bulunmuştu.
UEFA Başkanı olmadığı için kararın kendisine ait olmadığını belirten Infantino, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na en iyi şekilde ev sahipliği yapacağına inandığını belirtmişti. FIFA Başkanı; futbolu korumak, geliştirmek ve gelirleri artırmak adına çalışmalar yaptıklarını da duyurmuştu.
Infantino bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldi. Erdoğan ve Infantino'ya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF Başkanvekili Servet Yardımcı da eşlik etti.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:23
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Mesut Özil'den F.Bahçe'ye yanıt geldi
Toplam 11
Yorum
Elazığlı objektif Bu gibi transferleri ancak fener yapar.Yallah sayfana.Aziz 5 tane çöpe 20m euro verecegine yıllık mesuta ver o parayı
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Şimdi onlar korksun
Toplam 2
Yorum
futbolcu yürü be madrid kim ki sen zamanında liverpool u 8 sıfır yenmiş bir takımsın, neydi o günler be uç kartal uç eski şaşağlı günlerine dön. tart
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Deniz Türüç'ün bonservisi belli oldu
Toplam 19
Yorum
bay x 10 milyon ona vereceğine altyapına yatırım yap o parala kerizliğin alemi yok
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Beştepe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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