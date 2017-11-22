 Top toplayıcı çocuk, Avusturalya finalini karıştırdı! – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Top toplayıcı çocuk, Avusturalya finalini karıştırdı!

    Top toplayıcı çocuk, Avusturalya finalini karıştırdı!

    Avustralya'da ile arasında oynanan kupa finalinde top toplayıcının görevinin aksine topu rakip takım oyuncuya vermemesi üzerine ortalık karıştı. Futbolcular birbirine girerken, bir kırmızı kart gösterildi. Top toplayıcı, maç sonrası Adelaide United futbolcuları tarafından kupa törenine dahil edildi.

    Avustralya Futbol Federasyonu tarafından organize edilen, ile arasında oynanan FFA Kupası finalinde sahalarda ender rastlanacak bir olay yaşandı. Normal süresi 1-1 biten ve uzatmaya giden maçta Beşiktaş'ın eski futbolcusu Bobo'nun 111. dakikada attığı golle öne geçen Sydney FC, dakikaları eritmeye çalışırken, top toplayıcı ortalığı karıştırdı. 115. dakikada yaşanan bir pozisyonda taca çıkan topu, hızlıca kullanmak için top toplayıcıdan isteyen Adelaide United futbolcusu Michael Marrone, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Top toplayıcı, görevini tam anlayamamış olacak ki, topu saklayarak ve oyunun başlamasını engellemeye çalıştı. İşte ne olduysa bundan sonra oldu.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:06
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