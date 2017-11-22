Top toplayıcı çocuk, Avusturalya finalini karıştırdı!
Avustralya'da Sydney FC ile Adelaide United arasında oynanan kupa finalinde top toplayıcının görevinin aksine topu rakip takım oyuncuya vermemesi üzerine ortalık karıştı. Futbolcular birbirine girerken, bir kırmızı kart gösterildi. Top toplayıcı, maç sonrası Adelaide United futbolcuları tarafından kupa törenine dahil edildi.
Sydney FC ile Adelaide United arasında oynanan kupa finalinde top toplayıcı çoçuğun topu rakip takım oyuncuya vermemesi üzerine ortalık karıştı futbolcular birbirine girdi. pic.twitter.com/ahNMhcUTGS— Fotomaç (@fotomac) 22 Kasım 2017
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:06
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Maicon ve Ndiaye'ye uyarı!
Toplam 4
Yorum
gssssss muslerayı uyarın 2 senedır ker kafa topu gol olurmu ya bırınımı tutamaz ınsan adam top cızgıyı gectıkten sonra zıplıyo hareket edemez olmus
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Persie’yi hiç sevmem
Toplam 3
Yorum
KADIKÖY BOGASI ASLAN AVCISI SENİ FENERE TRANSFER EDELİM SEN AVLA BİZ TERBİYE EDELİM ŞU ASLANI
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 22
Yorum
alik aman ne artmış napolyon gibi para para para. başka bi icraat yok.kim artırmış fiyatını borsamı oynanıyor
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