UEFA'dan Alper Ulusoy'a görev
FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy, UEFA Gençlik Ligi C Grubu'nda Azerbaycan'ın Karabağ ile İngiltere'nin Chelsea genç takımları takımları arasında 22 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın Bakü şehrindeki Azersun Arena'da TSİ 14.00'te başlayacak maçta, Ulusoy'un yardımcıları Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral olacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Azerbaycan Futbol Federasyonundan Orkhan Mammadov görev yapacak.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:51
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Rıza Çalımbay'dan Rizespor'a ziyaret
Toplam 1
Yorum
samet ne işin var senin rize de ? can düşmanın rize de !
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Alex'ten sonra bir ilki gerçekleştirdi
Toplam 4
Yorum
rakib oynamadi fenerbahcenin kazandigi maclarda rakip kotu idi diyorlar (klasik) farkli kazandigi maclari izleyin fener oyunu kilitliyor rakip tavsan gibi
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Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 16
Yorum
cskn Yandık Beşiktaş bizi 5 ler..
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