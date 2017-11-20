UEFA'dan Alper Ulusoy'a görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın Bakü şehrindeki Azersun Arena'da TSİ 14.00'te başlayacak maçta, Ulusoy'un yardımcıları Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral olacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Azerbaycan Futbol Federasyonundan Orkhan Mammadov görev yapacak.