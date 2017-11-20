"Altın jenerasyon" İngiltere'ye umut verdi

Uluslararası turnuvalarda tek şampiyonluğunu evinde düzenlediği 1966 Dünya Kupası'nda kazanan İngiltere, alt yaş milli takımlarıyla çıktığı beş finalin dördünde şampiyonluk turu atarken, bir turnuvada ise finalin kapısından döndü. FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde Venezuela'yı 1-0 yenen İngiltere, komşusu Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Toulon Turnuvası'nın finalinde ise Fildişi Sahili'ni penaltı atışlarıyla 5-3 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

"Futbolun beşiği" olarak adlandırılan İngiltere, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda finalde karşılaştığı Portekiz'i 2-1'lik skorla geçerek alt yaş milli takımlarındaki şampiyonluklarına bir yenisini ekledi.

17 Yaş Altı Milli Takım düzeyinde İspanya ile iki farklı turnuvada final oynayan İngiltere, Avrupa Şampiyonası'nda penaltılarla 4-1 yenildiği İspanya'dan rövanşı Dünya Kupası'nda unutulmayacak bir galibiyetle aldı. Hindistan'ın Kalküta kentinde oynanan maçta 2-0 geriye düşen İngiltere, iddialı rakibini 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

İngiltere'nin finali göremediği tek turnuva 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası oldu. Yarı finalde Almanya ile karşılaşan İngiltere, normal süresi 2-2 biten maçı penaltı atışlarıyla 4-3 kaybederek turnuvaya veda etti.

Şampiyonluk mücadelesi verdiği 6 turnuvada toplam 34 maça çıkan İngiltere, 28 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, normal süreler dikkate alındığında hiç yenilmedi. 81 kez rakip fileleri havalandıran İngiliz alt yaş milli takımları, kalesinde ise 20 gol gördü.

EN ÇOK CHELSEA BESLEDİ

İngiltere Premier Lig'de geçen yıl şampiyonluk yaşayan Chelsea, alt yaş milli takımlarına en fazla futbolcu gönderen kulüp olarak öne çıktı. Başkent temsilcisi 17 ve 19 yaş altı milli takımlarına 5'er, 20 Yaş Altı Milli Takımı'na 7, 21 Yaş Altı Milli Takımı'na ise 2 futbolcu verdi. Söz konusu 6 şampiyonada mücadele eden dört farklı alt yaş milli takımlarında Everton'dan 9, Tottenham Hotspur'dan 7, Manchester City'den 6, Leicester City'den 5, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Fulham ve Southampton'dan da 4'er futbolcu forma giydi.

"ALTIN AYAKKABI" BREWSTER'E

Hindistan'da düzenlenen ve cumartesi günü sona eren 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda 8 gol atan Rhian Brewster, turnuvaya damgasını vurdu. Başkent Londra'da dünyaya gelen ve 6 yıl Chelsea'nin altyapısında oynadıktan sonra 2014 yılında Liverpool'a giden 17 yaşındaki Brewster, attığı sekiz golle altın ayakkabının sahibi oldu. Çeyrek finalde ABD ve yarı finalde Brezilya karşısında "hat trick" yapan İngiliz yıldız, grup maçlarında Meksika, finalde de İspanya ağlarını sarstı.

GENÇLER KADRODA YER BULUYOR

Altyapılarıyla milli takımları besleyen Premier Lig ekipleri, bu sezon genç İngiliz futbolculara kadroda şans vererek tecrübe kazanmalarını sağladı. Lig Kupası'nda Nottingham Forest'a karşı forma giyen 17 yaşındaki Ethan Ampadu, Chelsea'nin sahaya sürdüğü ilk 2000 doğumlu futbolcu oldu.

17 yaşındaki Reiss Nelson, Arsenal formasıyla bu sezon Community Shield, UEFA Avrupa Ligi ve Lig Kupası'nda mücadele ederken, 17 yaşındaki Ben Woodburn Liverpool'da, 20 yaşındaki Tosin Adarabioyo Manchester City'de, 19 yaşındaki Marcus Rashford Manchester United'da, 17 yaşındaki Tashan Oakley-Boothe de Tottenham Hotspur'da bu sezon sahaya çıkan en genç futbolcular olarak dikkati çekti.

İLK MAÇLARIN ADAMI RASHFORD

20 yaşına giren İngiltere ve Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford, milli takım ve kulüp kariyerindeki ilk maçlarında gol atmasıyla kariyerine etkileyici bir başlangıç yaptı. Manchester ekibinin altyapısından yetişen Rashford, Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası, 21 Yaş Altı Milli Takımı ve İngiltere Milli Takımı'nın ardından eylül ayında çıktığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi maçında da rakip fileleri havalandırdı. İngiliz futbolcu, Manchester ekibiyle şu ana kadar UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası, Federasyon Kupası ve Community Shield şampiyonluğu yaşadı.

ELEMELERDEKİ PERFORMANSI TURNUVADA YOK

Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nın elemelerinde çıktığı son 39 maçta yenilgi yüzü görmeyen İngiltere, bu performansını turnuvada sürdüremedi. İngiltere, 2010 Dünya Kupası'na son 16 turunda, 2014 Dünya Kupası'na elemelerde, EURO 2012'ye çeyrek finalde, EURO 2016'ya da son 16 turunda veda etti.

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden İngiltere, tarihinin tek Dünya Kupası'nı ev sahipliği yaptığı 1966 yılında kazanırken, evinde düzenlenen EURO 1996'da ise yarı finalde Almanya'ya penaltı atışlarıyla elendi.