 Tüm maçlarda saygı duruşu – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Tüm maçlarda saygı duruşu

    Tüm maçlarda saygı duruşu
    TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Naim Süleymanoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından bugün ve yarın oynanacak maçlar için karar aldı. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig, TFF 1. ile 2. Lig ve amatör lig müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacağı vurgulandı.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:47
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