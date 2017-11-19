Tüm maçlarda saygı duruşu

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Naim Süleymanoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından bugün ve yarın oynanacak maçlar için karar aldı. TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig, TFF 1. ile 2. Lig ve amatör lig müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacağı vurgulandı.